Spekulacje maturzystów: „Pan Tadeusz” i „Przedwiośnie”, a nie epidemia

„Pan Tadeusz” lub „Przedwiośnie” – tematy z tych lektur obstawiali maturzyści ze stołecznego CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta na „giełdzie” przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości. Nie przewidywali żadnych tematów prac maturalnych związanych z epidemiami opisywanymi w literaturze.

Choć egzaminy maturalne rozpoczęły się punktualnie o godzinie 9, to przed liceum Herberta na stołecznym Tarchominie maturzyści zbierali się już przed godziną 8 rano. Niektórzy mieli maski zasłaniające usta i nos, inni trzymali maseczki w rękach.



Tegoroczna matura odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. Jej uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych wprowadzonych na czas epidemii Covid-19. Jednym z nich jest obowiązek zasłaniania ust i nosa także podczas egzaminu.



Tegoroczne matury z powodu pandemii rozpoczęły się z niemal miesięcznym opóźnieniem. – W prezencie otrzymaliśmy więcej czasu na przygotowanie. Jeżeli ktoś jest zdyscyplinowany, przyzwyczajony do nauki własnej, to wykorzystał te dodatkowe tygodnie – podkreśla Stanisław z III c.



Jego kolega Hubert tłumaczy, że abiturienci nie mieli konsultacji przedmaturalnych z nauczycielami. – Zakończyliśmy zajęcia przed zamknięciem szkół, a lekcje online wprowadzono miesiąc później. Trzeba było się samemu przygotowywać – mówi.

Obaj maturzyści liczyli, że wśród tematów znajdą się te związane z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza i „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego. – Na pewno nie będzie ani „Dziadów”, ani „Lalki”, bo były w ostatnich latach – przewiduje Hubert.Chłopcy nie nastawili się również na żadną lekturę związaną z chorobami i epidemiami. – Arkusze maturalne powstały wcześniej, przed koronawirusem. Ktoś musiałby mieć dar widzenia przyszłości – tłumaczy Hubert.Podobnego zdania jest Daria z III c. Ona również liczy na „Pana Tadeusza”. Dziewczyna nie ukrywa zdenerwowania, choć twierdzi, że jest dobrze przygotowana do egzaminu z języka polskiego. Przyznaje, że mimo iż miała więcej czasu na przygotowanie do matury, sytuacja związana z pandemią nie sprzyjała pracy. – Ostatni tydzień poświęciłam na powtórki. Myślę, że to wystarczy – ocenia.Według niej również fakt, że trzeba będzie pisać w maseczkach, nie wpłynie ma przebieg egzaminu. – To nie ma znaczenia, zdążyliśmy się przyzwyczaić do nich – mówi.