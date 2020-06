Szef BBN: To zasługa rozmów Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

Efektem ubiegłorocznych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem było podpisanie umowy strategicznej między USA a Polską, która m.in. zakłada zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To się dokonuje – powiedział w TVP Info szef BBN Paweł Soloch.

W piątek na swoim portalu „Der Spiegel” podał, że prezydent USA Donald Trump planuje wycofać z Niemiec do jesieni od 5 tys. do 15 tys. amerykańskich żołnierzy. O planach wycofania 9,5 tys. wojskowych pisała wcześniej Agencja Reutera i „Wall Street Journal”.



Jak mówił w TVP Info szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, „na razie mamy do czynienia z informacjami medialnymi”.



– Nasze stanowisko jest takie, że zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce nie jest związane z dyslokacją wojsk USA w innych krajach NATO. Jesteśmy zainteresowani, by Amerykanie byli na flance wschodniej – powiedział Soloch.



Zaznaczył, że wojsk USA jest w Polsce coraz więcej, bo jest to efekt rozmów, jakie odbyły się w zeszłym roku między prezydentem Andrzejem Dudą z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

#wieszwiecej Polub nas