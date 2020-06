Błaszczak: Przestajemy być członkiem NATO drugiej kategorii

Przestajemy być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego drugiej kategorii, tak było przez lata – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. – Zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich w Polsce jest dobre dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i całej wschodniej flanki NATO – dodał.

Błaszczak w Radiu Gdańsk był proszony o komentarz do informacji dotyczących możliwego wycofania przez USA z Niemiec około 9,5 tysiąca żołnierzy i doniesień, iż część tych amerykańskich wojsk może zostać przerzucona do Polski.



Minister przypomniał, że prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump podpisali porozumienie dotyczące „trwałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i rozszerzenia gamy zdolności, jakie wojska amerykańskie na terenie Polski posiadają oraz utworzenia dowództwa amerykańskiej dywizji w Polsce”.



– Te deklaracje stanowią również o tym, że wzmocniona zostanie liczebnie obecność amerykańska w Polsce co najmniej o tysiąc żołnierzy. Ale o tym, skąd ci żołnierze będą, czy będą z Europy, z Azji czy ze Stanów Zjednoczonych, będą decydowały władze Stanów Zjednoczonych. To jest zawsze suwerenna decyzja amerykańska – powiedział Błaszczak.



– Niewątpliwie zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich w Polsce jest dobre dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i całej wschodniej flanki NATO – powiedział.



Był też proszony o komentarz do słów jednego z polityków niemieckiej SPD, który powiedział, że „redukcja sił amerykańskich może doprowadzić do trwałego przewartościowania polityki bezpieczeństwa w Europie”. Szef MON wskazał, że „wiemy dokładnie, czym się zajmuje były kanclerz Niemiec z SPD – Gerhard Schroeder”. – Jest zatrudniony w Gazpromie, zajmuje się budową czy też może pośrednio, ale jest włączony w te relacje biznesowe rosyjsko-niemieckie, tak że to jest gra interesów. Dla nas, z punktu widzenia polskiego, najważniejsze jest to, żebyśmy umacniali nasze zdolności obronne – powiedział.

Minister dodał, że umacnianie zdolności obronnych Polski, to jest przede wszystkim zwiększanie liczebne wojska polskiego. – I tak się dzieje. Dziś wojsko polskie liczy 131 tysięcy razem z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę w 2015 roku, było to poniżej 100 tysięcy – zauważył.



Pytany, czy będzie realizowany projekt budowy okrętu Ratownik, Błaszczak potwierdził. – Po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą, zatwierdziłem dokumenty dotyczące kolejnego zlecenia dla Stoczni Marynarki Wojennej – powiedział. Jak dodał, poprzednie zlecenie musiało być anulowane ze względu na przekroczenie kosztów i terminów związanych z budową tego okrętu.



Błaszczak był też pytany, czy jest możliwe, aby Polska dysponowała taktyczną bronią jądrową. – Przestajemy być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego drugiej kategorii, bo tak było przez lata – odpowiedział. – Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, skąd może przyjść agresja. Pamiętamy doświadczenia czy to gruzińskie z 2008 roku, czy ukraińskie z 2014 roku, a więc robimy wszystko, żeby polskie wojsko było silniejsze, żeby odstraszać ewentualnego agresora – dodał szef MON.



– Ja odpowiem w ten sposób, że oczywiście jesteśmy otwarci na taką koncepcję, tylko to nie jest takie proste, jakby się wydawało. To jest swoisty proces i staramy się o to, żeby odstraszyć ewentualnego agresora. Niewątpliwie stacjonowanie tego rodzaju broni, te zdolności, które byłyby w Polsce, niewątpliwie odstraszałyby ewentualnego agresora – podkreślił minister obrony.



Błaszczak został też poproszony o ocenę skuteczności dotychczasowej kampanii prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – kandydata KO w wyborach prezydenckich, w tym jego głównego hasła „Nowa solidarność”. – Przestrzegam wszystkich przed tym, widać, że to jest sztuczne. Trzaskowski udowodnił, że działa zupełnie inaczej. Teraz mówi w ten sposób, żeby zdobyć większe poparcie, ale to czyny nie słowa świadczą o człowieku, a Trzaskowskiego prezydentura w Warszawie to jest pasmo porażek. To jest bardzo zły prezydent – powiedział szef MON.