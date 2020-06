Reprywatyzacja: Trzy pytania Śpiewaka do Trzaskowskiego. Dziennikarz „GW” protestuje

Ilość hejtu, który się na mnie wylał w ciągu ostatnich 48 godzin pokazuje, jak bardzo PO chce przykryć sprawę. Czemu Rafał Trzaskowski nie odpowiada na trzy proste pytania? – pyta publicznie Jan Śpiewak. Miejski aktywista zapowiedział już, że okres kampanii wyborczej uważa za czas na rozliczenie prezydenta stolicy z tematu reprywatyzacji. W obronie Trzaskowskiego stanął dziennikarz „Gazety Wyborczej” Paweł Wroński. Odpowiedział mu szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z czwartku ułaskawił Jana Śpiewaka. Został on w połowie grudnia 2019 roku prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.



Po decyzji prezydenta dyskusja o warszawskiej reprywatyzacji ponownie wróciła jako jeden z głównych tematów w dyskusjach. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uważa, że w Warszawie – o czym mówi na spotkaniach w ramach kampanii – „zrobiono wszystko”.



W ostatnich dniach Śpiewakowi zarzucano m.in., że pracuje w sztabie Andrzeja Dudy, że jego ułaskawienie to „ustawka” – tak twierdzi wieloletni szef PO na Mazowszu i sekretarz generalny tej partii Marcin Kierwiński. Pojawiły się też teorie spiskowe, według których ułaskawienie Jana Śpiewaka to „plan Jarosława Kaczyńskiego na odciągnięcie młodych wyborców od gnijącego SLD”.



Trzy pytania do kandydata KO



Zdaniem aktywisty hejt, z którym mierzy się w ostatnich dniach, pokazuje, „jak bardzo PO chce przykryć sprawę”. Śpiewak stawia jednocześnie trzy konkretne pytania prezydentowi Warszawy:



• Czy będzie oddawał kamienice wraz z ludźmi?

• Czy wypłaci odszkodowania lokatorom?

• Czy wycofa skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej?

Ilość hejtu, który się na mnie wylał w ciągu ostatnich 48h pokazuje, jak bardzo PO chce przykryć sprawę. Czemu RT nie odpowiada na 3 proste pytania?

1. Czy będzie oddawał kamienice wraz z ludźmi?

2. Czy wypłaci odszkodowania lokatorom?

3. Czy wycofa skargi na decyzje @KW_GOV_PL? — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) June 8, 2020

#wieszwiecej Polub nas

Jak mówił w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, prezydentura Trzaskowskiego w Warszawie to „ogromne rozczarowanie”.– Miał możliwość poprawić rzeczy, których nie zrobiła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jedna sprawa, to jest odpowiedzialność polityczna poszczególnych osób, które nie poniosły żadnej odpowiedzialności (…). Z drugiej strony mamy działania prawne, czyli skarżenie korzystnych decyzji komisji weryfikacyjnej do sądu, blokowanie wypłat odszkodowań lokatorom, a także mamy niebezpieczną, bardzo groźną zapowiedź, którą na początku pandemii złożył wiceprezydent Paweł Rabiej, że znowu będą zwracane nieruchomości wraz z ludźmi – wskazał Śpiewak.

Podkreśla, że oczekuje odpowiedzi do 28 czerwca (I tura wyborów prezydenckich), bo – jak dodaje – kampania jest po to, żeby rozliczać polityków. – Taka idea, że kampania jest po to, żeby nie rozliczać polityków z ich działań przez ostatnie lata, jest absurdem. Na tym polega demokracja. A widzę, że media liberalne do tej pory absolutnie unikały tego tematu, nie stawiały żadnych trudnych pytań Rafałowi Trzaskowskiemu i to się musi skończyć. Nie może być tak, że ktoś jest prezydentem Warszawy przez 18 miesięcy, prowadzi ostrą politykę proreprywatyzacyjną i nikt go o to nie pyta, tematu nie ma – powiedział.



Dziennikarz „GW” nie zgadza się na wypłatę odszkodowań



Do poniedziałkowego wpisu Jana Śpiewaka odniósł się dziennikarz „Gazety Wyborczej” Paweł Wroński, zdaniem którego nie ma podstawy prawnej do wypłaty odszkodowań pokrzywdzonym lokatorom.

Zaraz, zaraz. Dlaczego Warszawa z moich podatków ma wypłacać odszkodowania bez podstawy prawnej? https://t.co/tIY4FE4L2f — Paweł Wroński (@PawelWronskigw) June 8, 2020

Podstawa prawna jest (decyzje @KW_GOV_PL), a i środki na rachunkach miejskich są zgromadzone. To 15 mln odzyskanych przez Komisję środków za bezprawne reprywatyzacje. Do wypłaty dla mieszkańców powinno być aktualnie przeznaczone 8 mln z tej kwoty (dla 200 osób) — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 8, 2020

źródło: Twitter, PAP

Zdaniem aktywisty dziennikarz kłamie, a istniejące przepisy pozwalają na wypłaty.Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazał, że podstawą prawną są decyzje Komisji Weryfikacyjnej, której pracami kieruje.Jak zaznaczył Kaleta, środki na wypłatę odszkodowań są już zgromadzone na kontach warszawskiego ratusza. „To 15 mln odzyskanych przez Komisję środków za bezprawne reprywatyzacje. Do wypłaty dla mieszkańców powinno być aktualnie przeznaczone 8 mln z tej kwoty (dla 200 osób)” – podkreślił wiceminister.