Niebezpieczne zabawy Onetu. Autor tekstu o Kryńskiej odpowiada

W swoim liście do redakcji Onetu, Anna Amsterdamska zarzuciła autorowi tekstu polityczne motywacje. - Wykorzystuje Pan osobę Anny Kryńskiej, by pogorszyć notowania określonego kandydata na prezydenta. Żeruje Pan na nieszczęściu i śmierci Anny Kryńskiej i na bólu jej córki – napisała, zauważając, że Onet milczy nt. „prawdziwego oblicza Trzaskowskiego w sprawie reprywatyzacji”. Co na to red. Schwertner? - Kilka lat temu opisałem sprawę śmierci Jolanty Brzeskiej - tłumaczy.

Janusz Schwertner jest autorem tekstu Onetu o rzekomych okolicznościach śmierci poszkodowanej w wyniku złodziejskiej reprywatyzacji Anny Kryńskiej. Kobieta zmarła po tym, jak zasłabła na planie spotu Patryka Jakiego. Kobieta doznała zawału, zmarła w szpitalu.



Onet pisze, że Kryńska „została wykorzystana” przy okazji kręcenia spotu polityka. Portal cytuje też anonimowe osoby, które mówią, jakoby dopuszczono się nieprawidłowości i nie zważano na zdrowie kobiety.



W publikacji napisano też, że „trzy tygodnie wcześniej pod wpływem stresu (Kryńska) zasłabła w trakcie spotkania poświęconego reprywatyzacji, w którym uczestniczył Sebastian Kaleta”.



Sam Kaleta zdecydowanie temu zaprzecza. Podobnie jak Anna Amsterdamska, działaczka komisji społecznej przy komisji ds. warszawskiej reprywatyzacji. Kobieta po publikacji tekstu Onetu napisała list do redakcji i autora.

Zarzuciła w nim, że Onet dopuścił się kłamstw i manipulacji. W piśmie Amsterdamska poprosiła o publikację jej listu i odniesienie się do jego treści. – Niech pokażą prawdziwe oblicze Trzaskowskiego w sprawie reprywatyzacji. On (Schwertner) jest to winien tym ludziom, którymi się posłużył w tym artykule – mówiła portalowi tvp.info Amsterdamska.



„Wytacza Pan działa przeciwko prawej stronie politycznej sceny (czas kampanii wyborczej), zarzuca temu ugrupowaniu żerowanie na ludzkim nieszczęściu i rzekomą odpowiedzialność za śmierć Anny Kryńskiej. A przecież właśnie sam Pan wykorzystuje osobę Anny Kryńskiej, co jasno widać, by pogorszyć notowania określonego kandydata na prezydenta. Żeruje Pan na nieszczęściu i śmierci Anny Kryńskiej i na bólu jej córki” – napisała w swoim liście.



Teraz do treści listu odniósł się w Onecie Janusz Schwertner. – Przeczytałem ten list, staram się czytać wszystkie, które przychodzą – zapewnia. Ocenia, że fakt opisania tego, że Onet nie odniósł się jeszcze wtedy do treści listu „to był mechanizm propagandowy, który został zorganizowany przez negatywnych bohaterów mojego tekstu”.

– List trafił do mnie w piątek późnym wieczorem. W sobotę jeszcze przed południem ukazała się seria tweetów, artykułów w tvp.info o tym, że się tego listu boję i na niego nie odpowiedziałem. Fakt był taki, że przebywałem na działce pod Tarnowem u mojego taty i tego listu po prostu nie widziałem. Ale przeczytałem go natychmiast – mówi Janusz Schwertner. Warto wyjaśnić, że na portalu tvp.info nigdzie nie opisywaliśmy, że Onet boi się tego listu.



Schwertner podziękował Amsterdamskiej za list. Mówi, że kobieta postawiła w nim trzy zarzuty. Odnosząc się do zapewnień Amsterdamskiej, która twierdzi, że podczas spotkania z komisją społeczną – na którym był Kaleta – Kryńska nie zasłabła, dziennikarz powiedział, że jego ustalenia wskazują na coś zupełnie innego i wynikają z rozmów córki Kryńskiej.

źródło: portal tvp.info

– Dysponuje dokumentami, że wtedy zasłabła i trafiła na pogotowie – wskazał. Mówił, że dwa pozostałe zarzuty są „natury politycznej”. – Prosi, bym napisał, jak Trzaskowski rozwiązuje problem afery reprywatyzacyjnej. (…) Kilka lat temu opisałem sprawę śmierci Jolanty Brzeskiej, postawiliśmy mocne zarzuty państwu, które było rządzone przez poprzednią ekipę, czyli osoby, które pracują razem z Rafałem Trzaskowskim – przyznał.