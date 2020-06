Nie żyje 42-letni mężczyzna, który zaatakował policjanta. Użyto paralizatora

Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło na komendzie policji w Kolbuszowej. W nocy do budynku wtargnął mężczyzna, który zaatakował jednego z policjantów. Użyto paralizatora. Pomimo reanimacji 42-latek zmarł.

Do tragedii doszło w weekendową noc. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, około godziny 1.20 do budynku komendy wszedł mężczyzna. – Był bardzo pobudzony, krzyczał, kopał w drzwi. Kiedy wyszedł do niego funkcjonariusz, mężczyzna zaatakował go uderzając w głowę jednym z krzeseł znajdujących się w poczekalni – wyjaśnia policja w komunikacie. Funkcjonariusz doznał urazu twarzy i wstrząśnienia mózgu. Do interwencji dołączyli funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.



– W związku z realnym zagrożeniem zdrowia i życia, użyto krótkotrwale paralizatora – czytamy w komunikacie. Do mężczyzny wezwano pogotowie. W trakcie oczekiwania na przyjazd karetki mężczyzna zasłabł. Funkcjonariusze podjęli resuscytację, którą kontynuowali po przyjeździe ratownicy medyczni. Niestety stwierdzono utratę funkcji życiowych.



Na miejsce wezwano prokuratora. Zabezpieczono urządzenie z systemem nagrywania oraz nagrania monitoringu. Jak ustalono, mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Ciało zabezpieczono do dalszych badań. Do szpitala z urazem głowy trafił jeden z policjantów.

