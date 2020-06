Prezydent do maturzystów, szczerze. „Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy!”

Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze – napisał do maturzystów prezydent Andrzej Duda pierwszego dnia tegorocznych egzaminów dojrzałości.

Na początek język polski. Rozpoczynają się matury Ponad 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczyna zmagania egzaminacyjne. Na początek język polski. W tym roku ze względu na... zobacz więcej

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczęły się matury. Ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9:00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.



Tegoroczne matury z pewnością przejdą do historii – między innymi z uwagi na ich przesunięcie z majowego terminu oraz stojącą za tym epidemię koronawirusa.



Życzenia maturzystom złożył na Twitterze Andrzej Duda. „Drodzy Maturzyści! Wreszcie nadszedł ten dzień. Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dacie radę! Trzymamy za Was z Agatką kciuki. Powodzenia!” – napisał prezydent.

Drodzy Maturzyści! Wreszcie nadszedł ten dzień. Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy!😁Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dacie radę!💪 Trzymamy za Was z Agatką kciuki. Powodzenia!👍 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 8, 2020

#wieszwiecej Polub nas