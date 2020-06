Ważny dzień maturzystów. Szef MEN przekazał im życzenia

Drodzy maturzyści, tegoroczne egzaminy odbywają się szczególnym czasie – w okresie pandemii; mam jednak nadzieję, że lata nauki pozwolą wam zdać ten egzamin jak najlepiej i będzie on dobrą przepustką do dorosłego życia – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Na początek język polski. Rozpoczynają się matury Ponad 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczyna zmagania egzaminacyjne. Na początek język polski. W tym roku ze względu na... zobacz więcej

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.



Życzenia tegorocznym maturzystom złożył za pośrednictwem Twittera szef MEN. „Drodzy maturzyści, dziś rozpoczynacie egzaminy maturalne. Przygotowaliśmy je tak, aby były bezpieczne, poinformowaliśmy dużo wcześniej, kiedy i w jaki sposób będą się odbywały” – zaznaczył Piontkowski.



Podkreślił, że tegoroczne egzaminy odbywają się szczególnym czasie - w okresie pandemii. „Mamy nadzieję, że jednak te trzy lata nauki lub cztery, które pozwoliły wam przygotować się do tego najważniejszego, jak na razie, w waszym życiu egzaminu, pozwolą zdać ten egzamin jak najlepiej i że ten egzamin będzie przepustką na studia wyższe, będzie dobrą przepustką do dorosłego życia. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia” – powiedział szef MEN.

Minister życzył maturzystom jak najlepszych wyników na egzaminach, a także wytrwałości, spokoju i koncentracji.Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.Maturzysta - tak jak dotąd - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.Czas trwania egzaminów pisemnych - tak jak w latach ubiegłych - zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym – 180 minut. Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9 i 14. W pierwszym dniu matur po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.