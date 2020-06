Śmieci w lesie wywalali widłami. Wszystko nagrały kamery [WIDEO]

Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka kamera fotopułapki uchwyciła, jak trzech mężczyzn wyrzuca przyczepkę śmieci do lasu. Sprawcy zostali już ujęci, sprawa trafiła do prokuratury.

Jak mówi portalowi tvp.info Patrycja Opalińska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, dzięki ustawionym przez leśników fotopułapkom udało się nagrać, jak kilku mężczyzn wyrzuca śmieci w lesie obok Karpacza.



– Przejrzeliśmy materiał. Przekazaliśmy go policji, sprawa trafiła do prokuratury. Sprawcy zostali już ujęci. O karze zadecyduje sąd – mówi nam rzeczniczka. Jak dodała, sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród ludzi.

#Śmieci w lesie to niestety opowieść, która uparcie nie chce się skończyć ☹️Same się jednak do tego lasu nie przywożą - a tu już nie jesteśmy bezbronni 🙂 Fotopułapki, takie jak ta w #NadleśnictwoŚnieżka, pomogły już wykryć i ukarać wielu "bohaterów" takich filmów 😀 pic.twitter.com/Sr9Esvb9ia — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) June 6, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Opalińska wskazała też, że straż leśna za śmiecenie w lesie może nałożyć do 500 zł mandatu plus 500 zł za wjazd do lasu pojazdem silnikowym. Rzeczniczka dodała, że sąd może nałożyć nawet 5 tysięcy zł kary za śmiecenie na terenach leśnych.Zachęciła także do wzięcia udziału w akcji Lasów Państwowych, która polega na zabieraniu śmieci z lasu podczas spacerów i wędrówek. Przypomniała, że każdego roku na sprzątanie lasów LP przeznaczają kilkadziesiąt milionów złotych.