„Sprzedawali firmy, banki, służyli elitom. To była chora koncepcja państwa”

Andrzej Duda mówi, że chce, by prezydent służył Polakom, by był rozwój gospodarczy, by żyło się lepiej, by ludzie lepiej zarabiali. A z drugiej strony jest Rafał Trzaskowski, który jak widzimy to, co robi w Warszawie – to nie służba wszystkim obywatelom, a elitom – ocenił w programie „#Jedziemy” Marek Suski, poseł PiS.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Według Marka Suskiego kontrkandydat urzędującego prezydenta Rafał Trzaskowski „chce, by Polska nie była nowoczesnym i rozwiniętym krajem, tylko krajem postkolonialnym, poddanym interesom Brukseli, tych krajów, które wiodą w UE”.



Jak mówił Suski, PO bardzo ostro krytykowała rząd, kiedy obniżano „niesłuszne emerytury dla ubeków”. Wskazał też, że dlatego Trzaskowski chce przywrócenia emerytur byłym funkcjonariuszom, bo „być może ktoś bliski Trzaskowskiego taką emeryturę stracił”. – To według niego polityka prorodzinna dla tych rodzin, które niekoniecznie chlubnie zachowały się w polskiej historii – dodał.



Mówił też, że Andrzej Duda chce, „żeby prezydent służył Polakom, by był rozwój gospodarczy, by żyło się lepiej. – A z drugiej strony jest Trzaskowski, który jak widzimy to, co robi w stolicy, to nie służba wszystkim obywatelom, a elitom, które w rządzie PiS elitami być przestały. Te wszystkie złodziejstwa, które był w stolicy i wyrzucanie kamienic... – mówił.

źródło: TVP Info

– Oni rozwój Polski odbierają inaczej niż my. Oni sprzedawali firmy, banki, doprowadzali do upadłości sektor prywatny. Niestety to droga, którą oni nazywają rozwojem. Banki w czasach kryzysu wytransferowały wtedy z Polski pieniądze i ludzie nie mogli wziąć kredytów. To była chora koncepcja państwa – powiedział Suski, odnosząc się do rządów PO-PSL.