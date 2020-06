Porwanie Maddie McCann. Podejrzany mógł uprowadzić też dwoje innych dzieci

Christian B., podejrzany o porwanie w 2007 roku trzyletniej wówczas Madeleine McCann, może mieć związek z uprowadzeniem dwojga innych dzieci. Niemiecka policja bada zaginięcie sześcioletniego René, do którego doszło 11 lat wcześniej i zniknięcie bez śladu 5-letniej Ingi w 2015 roku. W dochodzeniu śledczy kilkukrotnie natknęli się na Christiana B. Do sprawy zaangażowana została także policja z Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Jak opisują niemieckie media, Christian B. urodził się w 1976 roku pod innym nazwiskiem. Trafił do domu dziecka, później adoptowała go rodzina B. Jako nastolatek został skazany m.in. za seksualne wykorzystanie dziecka. Kiedy miał 18 lat, wyjechał z dziewczyną do Portugalii, by uniknąć odsiadki. Do Niemiec został deportowany dopiero w 1999 roku, gdzie odbył karę za przestępstwa, które popełnił jako młodociany.



Cały czas wracał do Portugalii, gdzie dorywczo pracował, włamywał się do domów wczasowych i hoteli. Za kradzieże znów trafił do więzienia.



Zaginęła nie tylko Maddie



Jest podejrzewany o związek z zaginięciem w maju 2007 roku Maddie McCann u wybrzeży Portugalii w miejscowości Praia de Luz. Do oskarżenia Christiana B. śledczym brakuje jeszcze dowodów, ale ustalono, że w wieczór jej zaginięcia odebrał telefon niedaleko miejsca, gdzie przebywała dziewczynka.

Niemieccy śledczy już w 2013 roku przekazali informacje o B. portugalskiej policji, ale ta nie przyjrzała mu się bliżej. Cztery lata później jeden ze świadków doniósł, że Christian B. opowiedział mu o swoim związku z zaginięciem Maddie.Teraz koloński dziennik „Koelner Stadt-Anzeiger” podaje, że policja sprawdza trop dotyczący zaginięcia sześcioletniego René w 1996 roku. Chłopczyk z Niemiec spędzał wakacje na portugalskim wybrzeżu z rodziną, a Christian B. mieszkał wówczas niedaleko miejsca zdarzenia.40 km dalej i 11 lat później porwano Maddie McCann.

W 2015 roku w Saksonii-Anhalt, podczas wycieczki z rodziną po lesie, zniknęła bez śladu pięcioletnia Inga. Policja sprawdziła wówczas połączenia komórkowe z okolicy, a pozyskane dane zbadano w kontekście sprawców przestępstw seksualnych. Jednym z trafień był właśnie Christian B. „Frankfurter Algemeine Zeitung” pisze, że Niemiec nie miał wówczas alibi, a w okolicy posiadał nieruchomość. Teren przeszukano w 2016 roku, gdy jeden z przechodniów odkrył kawałek luźnej ziemi i kości.



Okazało się, że był to szkielet psa, a pod nim – nośniki z pornografią. Do tej pory nie doszło jednak do przełomu w śledztwie.



Christian B. odsiaduje teraz wyrok. W 2019 roku został skazany na siedem lat więzenia za brutalny gwałt na 72-letniej Amerykance.