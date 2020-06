Tragiczna śmierć radnego. Nie udało się go uratować

W radomskim szpitalu zmarł radny powiatu lubelskiego Marian Pietraś. Zginął wskutek wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę. Sprawca miał cztery promile alkoholu.

Do wypadku doszło w sobotę w miejscowości Krępa Kościelna na Mazowszu. Według ustaleń policjantów, mężczyzna, który jechał fiatem cinquecento, najpierw zjechał na pobocze i częściowo do rowu. Kiedy chciał odbić na jezdnię, zajechał drogę motocyklistom.



Jeden z nich nie zdążył zareagować i wjechał w auto. Drugi motocyklista uniknął zderzenia. Ofiara wypadku trafiła do szpitala w Radomiu. Okazało się, że to radny powiatu lubelskiego. Mężczyzna zmarł kilka godzin później wskutek odniesionych ran. Miał 64 lata.



Badanie alkomatem wykazało, że sprawca tragedii miał cztery promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

