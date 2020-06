Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 8.06 – druga doba bez zgonów

W ciągu minionej doby w województwie mazowieckim nie odnotowano żadnego zgonu powiązanego z Covid-19 – już drugi dzień z rzędu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o 36 kolejnych zakażeniach koronawirusem, z czego najwięcej w Warszawie i Radomiu. W niedzielę z powodu podejrzenia koronawirusa w Piasecznie zamknięto dworzec PKP. Zebraliśmy informacje o stanie epidemii w stolicy i w regionie.

Od początku epidemii w województwie mazowieckim zmarły 283 osoby zakażone koronawirusem. Wskaźnik ten pozostaje bez zmian od piątku, kiedy to potwierdzono dwa zgony pacjentów z Covid-19.



Co trzecia infekcja w stolicy



Minionej doby do 1 297 wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Warszawie (wzrost o 8), zaś na całym Mazowszu do 3 878.



Odnotowane w niedzielę zachorowania na Covid-19 to 36 osób wykazane w powiatach: grójeckim (2), kozienickim (4), piaseczyńskim (2), pruszkowskim (1), radomskim (8), sierpeckim (3), sochaczewskim (1), szydłowieckim (2), warszawskim (8), wołomińskim (5).

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce – zgodnie z danymi resortu zdrowia przekazanymi w niedzielę wieczorem – wynosi 26 561. 1 157 z nich zmarło.

Jak dotąd na Mazowszu odnotowano 1 917 ozdrowieńców; liczba ta wzrosła w ciągu ostatniej doby o 4 kolejnych pacjentów, którzy pokonali Covid-19.



Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że aktualnie objętych kwarantanną domową na Mazowszu jest 21 429 osób. Pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym znajduje się z kolei 1 931 osób.

Województwo mazowieckie jest drugie w statystykach infekcji w Polsce. Od początku maja najwiecej zakażonych jest w województwie śląskim – 9 639.



Prewencyjnie zamknięto dworzec PKP



W niedzielę lokalne władze poinformowały, że z powodu podejrzenia koronawirusa do poniedziałku prewencyjnie zamknięto kasę i poczekalnię na dworcu PKP w Piasecznie. „W obiekcie zasłabł 95-letni mężczyzna, którego do szpitala odwiozło pogotowie. Wstępne objawy skłoniły nas do prewencyjnego zamknięcia poczekalni i kas celem dezynfekcji obiektu na wypadek koronowirusa” – podano w komunikacie.



Urzędnicy dodali, że czekają na potwierdzenie z Sanepidu na temat stanu pacjenta i ewentualnej informacji o zakażeniu. „Straż Pożarna dokonuje prewencyjnej dezynfekcji, aby w poniedziałek od rana poczekalnia była dostępna dla pasażerów. Pociągi kursują normalnie” – poinformował urząd.