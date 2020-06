Na początek język polski. Rozpoczynają się matury

Ponad 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczyna zmagania egzaminacyjne. Na początek język polski. W tym roku ze względu na epidemię matury przełożono z maja na czerwiec.

Tak będą wyglądać tegoroczne matury. Specjalne zasady bezpieczeństwa Uczniowie mają przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach, powinni zabrać wszystkie przyrządy, wejdą na sale i z nich wyjdą w... zobacz więcej

Według dyrektorki IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie Joanny Kiełbasy uczniowie bardzo czekają na egzaminy.



– Chcieliby, żeby to się dokonało. Ciężko pracowali przez te trzy lata, żeby się przygotować do tych egzaminów. I chcieliby, żeby to już było za nimi, żeby mogli odetchnąć – powiedziała. Przypomniała także, że uczniów czekają jeszcze kolejne trudne decyzje, jak ta o wyborze studiów.



W tym roku ze względu na epidemię egzaminy odbywają się z zaostrzonymi rygorami sanitarnymi. Joanna Kiełbasa zapewniła, że szkoła jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia egzaminu, a uczniowie i nauczyciele zostali przeszkoleni w kwestii zasad sanitarnych.



– Uczniowie wiedzą, że muszą przynieść swoje przybory, że nie mogą ich pożyczać. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani, żeby przeprowadzić ten egzamin najbezpieczniej, jak tylko będziemy potrafili – oceniła.

źródło: IAR

W salach egzaminacyjnych uczniowie będą siedzieli z zachowaniem co najmniej półtora metra odległości. W szkole będą dostępne m.in. płyny do dezynfekcji.Wyniki matur zostaną podane najpóźniej do 11 sierpnia.