Zatrzymanie kibola Cracovii, który organizował przemyt imigrantów do Niemiec

Kolejny gangster związany z bojówką Cracovii został zatrzymany w związku z działaniem w grupie przemycającej nielegalnych imigrantów m.in. z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. To efekt śledztwa małopolskich „pezetów” Prokuratury Krajowej oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Gang przerzucił do Niemiec i Austrii kilkaset „kurczaków”, bo tak przestępcy nazywali migrantów.

Na razie śledczy nie chcą ujawnić zbyt wiele informacji dotyczących zatrzymania członka gangu kiboli Cracovii, którzy w 2015 r. postanowili poszerzyć bandycką działalność o przemyt ludzi. Pewne jest, że mężczyzna został zatrzymany przez raciborskich pograniczników w ubiegłym tygodniu. Prawdopodobnie ukrywał się od trzech lat, po tym jak za jego kompanów zabrali się Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz Śląski Oddział Straży Granicznej.



Zatrzymany był ważną personą we wzmiankowanej grupie. Z ustaleń śledczych wynika, że to on zorganizował przerzut do 47 nielegalnych imigrantów z Syrii, Iraki, Bangladeszu, Senegalu i Sri Lanki do Niemiec, gdzie zostali zatrzymani przez miejscowe służby.

Gangster usłyszał w Prokuraturze Krajowej zarzuty „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przemytu szlakiem bałkańskim na terytorium Polski oraz Niemiec nielegalnych imigrantów, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu”. Grozi mu za to do 12 lat więzienia. Sąd aresztował kibola na trzy miesiące.

Kibole na bałkańskim szlaku



Gang, zorganizowany przez ważne postaci środowiska pseudokibiców Cracovii, miał rozpocząć działalność w sierpniu 2015 r. Kibole widząc jak wielka jest determinacja imigrantów z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki w dotarciu do zasobnych krajów Unii, postanowili uruchomić własny kanał przerzutowy. Jeden z nich, według „Gazety Krakowskiej” był to Kacper S., nawiązał ścisłą współpracę z operującymi na Bałkanach, arabskimi i afrykańskimi przemytnikami ludzi. Cudzoziemcy wyszukiwali klientów dla gangu.



Pseudokibice nie zamierzali jednak brać bezpośredniego udziału w procederze przemytu ludzi. Przez ogłoszenia wyszukiwali kierowców, którzy byli gotowi przejechać ze „specjalnym ładunkiem” z Węgier czy Bułgarii. Część „wozaków” dopiero na miejscu orientowała się co, a właściwie kogo, mają przemycić do Niemiec lub Austrii. Zdarzało się, że niektórzy odmawiali wzięcia udziału w przestępstwie.



Jednak ci, którzy nie mieli oporów moralnych dostawali pieniądze na wynajem furgonetki lub mniejsze ciężarówki i jechali np. do największego na Węgrzech obozu dla uchodźców mieszczącego się w miejscowości Bicske w pobliżu Budapesztu. Prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy dokonali przemytu co najmniej 93 nielegalnych imigrantów. Tyle w zarzutach, w rzeczywistości liczba ta mogła być kilkakrotnie większa.



„Chamy” wiozą „kurczaki” do Rajchu



Na trop gangu śledczy wpadli już kilka tygodni po uruchomieniu kibolskiego szlaku przerzutowego. A to za sprawą przypadku, czy może raczej niepotrzebnej brawury najemnego kierowcy. W każdym razie, na początku września 2015 r., w pobliżu tunelu Horelica koło Czadcy, ciężarówka z 23 imigrantami zderzyła się czołowo z dacią. Na miejscu zginął pasażer osobówki. Z rozbitej ciężarówki wysypali się Syryjczycy i próbowali uciec.



Polski kierowca motał się w wyjaśnieniach. Najpierw twierdził, że nic nie wiedział o imigrantach. Potem tłumaczył, że chciał ich tylko podwieźć, a w końcu oświadczył, że został zmuszony do przewiezienia uchodźców.



Gdy informacja o polskim kierowcy i próbie przemytu ludzi trafiła do Polski, śledztwo wszczęli prokuratorzy z małopolskich „pezetów” oraz pogranicznicy. Szybko ustalili prawdopodobny skład gangu i zaczęli inwigilować przestępców, zbierając dowody.



Według „Gazety Krakowskiej”, która w 2019 r., opisywała proces kilku członków grupy, podczas rozmów telefonicznych przestępcy używali szyfry. I tak kierowcy to byli „asy” lub „chamy”, samochody – „pelikany”, a migrantów nazywano „kurczakami”. To i tak dość łagodnie, gdyż bardzo popularnym określeniem przemycanych ludzi są bezosobowe „walizki”. Za przerzut brali od 200 do 500 euro.



Do pierwszych zatrzymań doszło w 2017 r. W ciągu trzech lat, Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oskarżył już kilkunastu członków bandy. Część z nich została już skazana prawomocnymi wyrokami.