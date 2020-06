„Bezszelestny wybuch”. Sikorski drwi i denerwuje się na starszego mężczyznę [WIDEO]

W rozmowę na temat katastrofy smoleńskiej wdał się agitujący za kandydaturą Rafała Trzaskowskiego b. szef MSZ Radosław Sikorski. Jego rozmówcą był starszy mężczyzna, który cały czas próbował spokojnie dyskutować. Sam Sikorski był wyraźnie poirytowany sytuacją. W pewnym momencie polityk zaczął drwić z zachowującego spokój mężczyzny. Nagranie opublikowano na portalu bydgoszcz.naszemiasto.pl.

– Proszę się zastanowić nad propagandą, którą ludzie wkładają panu do głów, skoro w takiej sprawie ewidentnie się pan myli. (...) Ja nie potrafię z panem rozmawiać inaczej niż na bazie faktów. No więc jeden fakt już ustaliliśmy, że się pan myli – mówił Sikorski do mężczyzny.



– PiS nie może odzyskać wraku, my nie mogliśmy odzyskać wraku. Nic nie oddaliśmy. Co miałem GROM wysłać, żeby odzyskać wrak? No co, co by pan zrobił? – powtarzał zirytowany polityk i podnosił głos.



Z czasem Sikorski zaczyna drwić z zachowującego spokój mężczyzny.



– Dlaczego wybuchu nie słychać na taśmie? Dlaczego słychać krzyki pilotów,a nie wybuchu? To pierwszy bezszelestny wybuch – kpi.



– Bezszelestny wybuch – powtarza, śmiejąc się do stojących obok zwolenników.

