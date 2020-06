Burze nad Polską. Ponad 400 interwencji strażaków, jedna osoba ranna

Do 19.00 Państwowa Straż Pożarna interweniowała 410 razy w związku ze skutkami burz. W miejscowości Zarębice jedna osoba została przygnieciona przez zerwany dach.

Rzecznik komendanta głównego PSP starszy kapitan Krzysztof Batorski powiedział, że najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie podkarpackim - strażacy wyjeżdżali tam na akcję 161 razy. Kolejna pod względem liczby interwencji jest Opolszczyzna.



– Mamy informację o jednej poszkodowanej osobie – poinformował starszy kapitan Krzysztof Batorski. – W miejscowości Zarębice została poszkodowana jedna osoba. To kobieta, której fragmenty dachu przygniotły obie nogi. Z obrażeniami kończyn dolnych została przetransportowana do szpitala – powiedział.



Przez wieś Kaniów w gminie Bestwina w powiecie bielskim przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła ponad 20 budynków. Nikt nie doznał obrażeń.



Jak informuje zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz, o 18.00 bez dostaw prądu pozostawało 11 852 odbiorców, najwięcej w województwie podkarpackim - 11 586. Naprawy trwają. Burze, także z gradem, będą występować we wschodniej części Polski dzisiaj i jutro.

W związku z burzami z gradem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował w niedzielę ostrzeżenie drugiego stopnia dla części województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i lubelskiego. Jak czytamy na stronie internetowej IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Dla 13 województw wystosowano też pierwszy stopień, który, według skali IMGW, oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim ostrzeżenie dotyczy intensywnych opadów deszczu pierwszego stopnia.



Natomiast w województwach: opolskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim IMGW ostrzega przed burzami z gradem pierwszego stopnia.



IMGW zaleca w związku z tym dużą ostrożność oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.