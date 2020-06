Bristol: Tłum wrzucił pomnik do rzeki. Policja nie reagowała

Podczas protestu w Bristolu, w którym brało udział około 10 tys. osób, demonstranci zrzucili z cokołu wykonany z brązu pomnik Edwarda Colstona, a następnie pomalowali go sprayem, przeciągnęli przez miasto i wrzucili do rzeki Avon. Lokalna policja nie reagowała, ale potem wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Colston to żyjący na przełomie XVII i XVIII w. kupiec, handlarz niewolnikami, ale także poseł i filantrop. Był członkiem Królewskiej Kompanii Afrykańskiej, która wysłała ok. 80 tys. Afrykanów do Ameryki jako niewolników, ale zarazem był osobą bardzo zasłużoną dla Bristolu, gdzie fundował szkoły, szpitale i kościoły.



Minister spraw wewnętrznych Priti Patel - która sama wywodzi się z mniejszości etnicznej - nazwała to wydarzenie „całkowicie haniebnym”. - Jestem pewna, że brytyjskie społeczeństwo zgodzi się ze mną, że to, co widzieliśmy, było całkowicie niewłaściwe, haniebne i, szczerze mówiąc, dlatego właśnie te protesty powinny się zakończyć, a nie trwać. Nie ma usprawiedliwienia dla tego rodzaju gwałtownych zachowań - powiedziała Patel. Obalenie pomnika pochwalił natomiast laburzystowski poseł Clive Lewis.



W mediach społecznościowych pojawiły się głosy oburzenia dla zachowania protestujących. „To wandalizm i odpowiedzialni za to ludzie powinni zostać aresztowani” – napisał jeden z użytkowników Twittera. Inni pytali się, gdzie była policja oraz zastanawiali się, do czego mogą prowadzić takie bezprawne zachowania. „Anarchia w Zjednoczonym Królestwie – skomentował jeden z internautów. „Czas sprowadzić wojsko, policja utraciła kontrolę” – stwierdził inny.

