Jan Śpiewak: Trzaskowski łamie wyroki Trybunału Konstytucyjnego

Na początku pandemii Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, powiedział, że będą znowu oddawać kamienice wraz z ludźmi. Dla mnie to jest porażające i przerażające, że po tym wszystkim, co się wydarzyło w Warszawie. Po tym ogromnym cierpieniu ludzi mamy znowu wrócić do tego barbarzyńskiego procederu – powiedział aktywista miejski Jan Śpiewak w rozmowie z TVP Info.

Aktywista powiedział, że w żadnym przypadku nie doszło do wypłaty odszkodowań ofiarom reprywatyzacji. – Warszawski ratusz blokuje te wypłaty i skarży korzystne dla miasta decyzje Komisji Weryfikacyjnej – zaznaczył.



– Tutaj kwestia dotyczy kompetencji prezydenta Warszawy, który ma możliwość właściwie jednym podpisem tę sprawę załatwić. Są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, wydane jeszcze za prezesury pana prof. Rzeplińskiego, które de facto jasno stwierdzały, że to, co robił warszawski ratusz przez ostatnie lata było nielegalne – powiedział Śpiewak.



Stwierdził też, że Rafał Trzaskowski łamie te wyroki i interpretuje prawo z korzyścią dla układu reprywatyzacyjnego oraz „często z korzyścią dla zwykłych przestępców”.



Jan Śpiewak został w piątek ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Aktywista został w połowie grudnia prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. 23 grudnia zeszłego roku złożył w Kancelarii Prezydenta wniosek o ułaskawienie.

#wieszwiecej Polub nas