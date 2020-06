Mecze bez kibiców, ale Schetyna na trybunach. „Gdyby to był Kaczyński, relacji TVN nie byłoby końca”

Byłego lidera PO Grzegorza Schetynę widać było na trybunach gdyńskiego stadionu podczas jednego z dzisiejszych meczów Ekstraklasy. Kibicował, mimo że wciąż obowiązuje zasada rozgrywania spotkań bez udziału kibiców. „Obecność na trybunach Schetyny podczas meczu Arki Gdynia dobitnie ukazuje hipokryzję Koalicji Obywatelskiej, która krytykowała Jarosława Kaczyńskiego za wizytę na cmentarzu w czasie trwania obostrzeń” – skomentował sytuację jeden z internautów.

Na fotografiach i nagraniach widać trybunę stadionu w trakcie meczu Arka Gdynia–Śląsk Wrocław. Wśród osób tam obecnych można rozpoznać Grzegorza Schetynę, byłego lidera PO, kibica Śląska.



Do sytuacji doszło, mimo że wciąż obowiązuje związany z epidemią nakaz rozgrywania meczów bez udziału kibiców. Dopiero 19 czerwca trybuny będą się mogły zapełnić, ale tylko w 25 procentach. „Gdyby tam siedział Kaczyński, to TVN 24, by musiał wziąć głęboki wdech! A relacji TVN nie byłoby końca” – napisał internauta, który zamieścił na Twitterze stopklatkę z transmisji meczu w Canal+ Sport. To aluzja do narracji, która pojawiała się w mediach opozycyjnych przed kilkoma tygodniami. W kwietniu telewizja TVN zarzucała, że Kaczyński stawia się ponad innymi obywatelami, ponieważ odwiedził grób swojej matki. Prezes PiS uzyskał spełnił wszystkie formalności i uzyskał stosowną zgodę, by móc wejść na cmentarz.



„Obecność na trybunach Schetyny podczas meczu Arki Gdynia dobitnie ukazuje hipokryzję Koalicji Obywatelskiej, która krytykowała Jarosława Kaczyńskiego za wizytę na cmentarzu w czasie trwania obostrzeń. Tym dają powód by ich nazywać Gangiem Olsena” – skomentował sytuację inny internauta.

Schetyna na stadionie w Gdyni, mimo, że mecze bez udziału kibiców!!!

Nie odpuszczać tego, bo gdyby tam siedział Kaczyński, to @tvn24 z wrazenia, by musiał wziąć głęboki wdech!!! A relacji tvnu nie byłoby końca!!!

Proszę o RT. pic.twitter.com/zhfszkzZws — Łukasz Wend (@UWend) June 7, 2020

