Prezydent o nowym funduszu dla samorządów. W kasie kilkadziesiąt miliardów zł

Fundusz Inwestycji Samorządowych ma zapewnić wkład własny dla biedniejszych samorządów, aby mogły skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na odbudowę gospodarki – mówił o tym prezydent Andrzej Duda.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Prezydent odpowiadał na pytania internautów w sesji Q&A po spotkaniu z mieszkańcami wsi Gózd koło Radomia. Dodał, że zaproponowane przez niego rozwiązanie ma zwiększyć wykorzystanie pieniędzy z Unii.



– Przede wszystkim z funduszu odnowy gospodarczej, kiedy on już zacznie działać. To jest bardzo ważne, żeby samorządy, zwłaszcza te mniejsze, które często już dzisiaj borykają się z problemami finansowymi, mogły skorzystać z nowo utworzonego funduszu, w którym będzie kilkadziesiąt miliardów złotych – powiedział Andrzej Duda.



We wcześniejszych wystąpieniach prezydent mówił, że w Funduszu Inwestycji Samorządowych mogłoby się znaleźć od 20 do 30 miliardów złotych.



Komisja Europejska zaproponowała, aby budżet Europejskiego Funduszu Odbudowy wyniósł 750 miliardów euro. 64 miliardy z tej puli miałyby przypaść Polsce.

