„Władku, masz prawo do satysfakcji i dumy z naszych rządów”. Niedźwiedzia przysługa Tuska

„Drogi Władku, masz pełne prawo do satysfakcji i dumy z naszych wspólnych ośmioletnich rządów” – napisał na Twitterze do lidera PSL b. premier Donald Tusk. To może być aluzja do niejasnych wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat rządów koalicji PO-PSL, kiedy był on ministrem odpowiedzialnym m.in. za podniesienie wieku emerytalnego. „Nie jestem jednak bezkrytyczny wobec tamtych 8 lat” – odpisał Tuskowi szef PSL.

Przeprowadzona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza ustawa podwyższyła wiek emerytalny rolników z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do 67 lat dla obu płci, ale nie tylko. Niepopularną reformę cofnął w 2016 r. rząd PiS, a sam lider PSL niechętnie dziś podejmuje temat.



W lutym, w wywiadzie dla portalu dziennik.pl Kosiniak-Kamysz stwierdził, że podwyższenie wieku emerytalnego „było zapowiedzią premiera Tuska z jego expose i jako jego minister był zobowiązany ją zrealizować”.



Przed tygodniem Kosiniak-Kamysz nie chciał jednak jasno przyznać, że to Donald Tusk nakłonił go do podniesienia wieku emerytalnego, choć mogło to wynikać z niedawnych wypowiedzi lidera PSL.



– Nigdy tak nie mówiłem, że ktoś mnie zmuszał (…) To jest manipulacja, bo użycie słowa „zmuszanie” jest zupełnie czym innym niż ogłoszenie w expose, tak jak mówiłem. Pamiętam naszą rozmowę bardzo dobrze. Dawno było, ale pamiętam – stwierdził w TVP Info.



Były premier Tusk sugeruje jednak Kosiniakowi-Kamyszowi, by ten nie wstydził się udziału w rządzie razem z PO, gdyż – jego zdaniem – „ma pełne prawo do satysfakcji i dumy” z jego dokonań.



Do wpisu ustosunkował się sam Kosiniak-Kamysz.



„Donaldzie, najbardziej dumny jestem z rocznych urlopów rodzicielskich, Karty Dużej Rodziny i – wiadomo – kosiniakowego. Nie jestem jednak bezkrytyczny wobec tamtych 8 lat i wyciągnąłem z nich wnioski” – odpisał Tuskowi kandydat PSL.

