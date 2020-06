„Nie wyobrażałem sobie, że mógłby być inny”. Prezydent o wyroku TK

Nie wyobrażałem sobie, żeby to orzeczenie mogło być inne; to orzeczenie oczywiste, naturalne, jest konsekwencją tego, co mieliśmy w Polsce przez ostatnie 30 lat – tak prezydent Andrzej Duda podczas „Q&A” na Facebooku odniósł się do wyroku TK w sprawie wyłączania sędziów wyłonionych przez obecną KRS.

TK wydał wyrok dotyczący sędziów wyłonionych przez obecną KRS Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na wyłonienie ich przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z... zobacz więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na wyłonienie ich przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją. Już wcześniej TK orzekał w tej kwestii w odniesieniu do spraw karnych.



TK ogłosił orzeczenie ws. pytania Sądu Najwyższego dotyczącego wniosków o wyłączanie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na podnoszone okoliczności wadliwości powołania sędziego przez prezydenta z powodu na przykład wyłonienia kandydatury tego sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w aktualnym składzie.



Pytany o ten wyrok prezydent odparł: „Nie wyobrażałem sobie, że orzeczenie TK mogłoby być inne”.



– Sędzią się jest wtedy, kiedy otrzyma się nominację od prezydenta RP i złoży się przed prezydentem RP ślubowanie sędziowskie i dopiero wtedy sędzia jest sędzią – mówił Duda.

– Skierowanie wniosku o nominacje sędziowską do prezydenta przez KRS jest to coś, co występuje po drodze, ale w żaden sposób nie warunkuje legalności, jeżeli ktoś zostanie nominowany przez prezydenta RP. Nominacja prezydencka ma charakter absolutnie ostateczny i przesądzający i to jest prerogatywa prezydencka – dodał.

Prezydent podkreślał, że orzeczenie TK było dla niego „oczywiste, naturalne, było konsekwencją tego, co mieliśmy w Polsce przez ostatnie 30 lat”.



Problem wniosków o wyłączanie sędziów szczególnej wyrazistości nabrał po podjętej 23 stycznia br. uchwale trzech izb SN – Karnej, Cywilnej i Pracy. Z uchwały tej wynikało m.in., że nienależyta obsada SN, sądów powszechnych i wojskowych jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym nienależyta obsada może być stwierdzona tylko wtedy, jeżeli wadliwość procesu powoływania sędziego prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.



20 kwietnia br. TK orzekł zaś – po rozpatrzeniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego – o niezgodności z konstytucją, traktatem o Unii Europejskiej i europejską Konwencją Praw Człowieka styczniowej uchwały trzech izb SN.