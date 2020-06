Prezydent: Nie musieliśmy decydować, komu nie podać respiratora

Żeby była jasność, nie przypisuję sobie tutaj żadnej zasługi, ale mogę śmiało powiedzieć: to ja w moim liście, dokładnie w kwietniu, napisałem, że uważam, iż konieczne jest stworzenie specjalnego instrumentu finansowego w ramach UE, który będzie pomagał naszym gospodarkom wyjść z kryzysu. (…) No i proszę, dzisiaj mówi się o funduszu dobudowy gospodarczej – powiedział w niedzielę Andrzej Duda w podczas sesji "Q&A" na Facebooku. Podkreślił także, że polskie władze cały czas panowały nad epidemią koronawirusa.

Prezydent stwierdził, że dyskusja nad wspomnianym funduszem wpisała się właściwie w to, co napisał w swoim liście. Mówiąc z kolei o sytuacji epidemicznej w Polsce zaznaczył, że „nie było ani jednej sytuacji, by brakowało miejsc w szpitalach, czy żeby dla kogokolwiek brakło środków ratujących życie”.



– Myślę tu przede wszystkim o respiratorach – wyjaśnił prezydent. Zwrócił uwagę, że w Polsce „nie występowała taka sytuacja, by trzeba było wybierać i mówić na przykład: osobom starszym respiratora nie dajemy, bo one są potrzebne dla młodszych”. – A w innych krajach tak było – podkreślił Andrzej Duda.





