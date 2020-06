„Rozdawanie na lewo i prawo, na dzieci, darmowe leki”. Co Trzaskowski mówił o programach PiS

PiS będzie chciało realizować swoje obietnice kosztem najbardziej przedsiębiorczych Polaków. Nie ma już pieniędzy w budżecie na przyszłe lata na program 500 plus, na pewno nie będzie na obniżenie wieku emerytalnego – mówił w 2016 roku Rafał Trzaskowski. Jego słowa przypomniał jeden z internautów.

W sieci pojawiło się nagranie sprzed czterech lat, na którym Rafał Trzaskowski, ówcześnie poseł PO, był gościem w Polsat News. Rozmowa dotyczyła „skoku” na OFE i obietnic nowego rządu PiS o nowych programach społecznych.



Jak mówił wtedy Rafał Trzaskowski, „widać, że PiS nie ma pieniędzy na realizację swoich nadmuchanych obietnic wyborczych”. – Zrobili kolejny skok na pieniądze, ponieważ PiS szuka tych pieniędzy, by te swoje nieodpowiedzialne obietnice realizować, a wcześniej opowiadał o tym, że ma te pieniądze, a okazuje się, że tych pieniędzy nie ma. To niestety może doprowadzić budżet państwa do bankructwa. Te pieniądze z OFE powinny zabezpieczać emerytury Polaków a nie być do tego, by płacić za obietnice wyborcze PiS – wskazał.



Na uwagę redaktora prowadzącego program, że to może być kolejny skok na pieniądze, „bo pierwszy zrobiliście wy w 2013 r.” Trzaskowski porównał obie sytuacje.



– Pieniądze które wtedy zostały zabrane z OFE i przekazane do ZUS, były na zabezpieczenie emerytur Polaków. Czyli nie było żadnej zmiany. Te same pieniądze, które był na emerytury, zostały przeznaczone na zabezpieczenia emerytur. Chodziło, by nie pompować tego deficytu – powiedział zaznaczając, że nie chodziło o zasypanie dziury budżetowej.

– Te pieniądze miały być użyte na emerytury. One nie były użyte, te pieniądze, które były przekierowane z OFE na ZUS, żeby budować mosty czy rozdawać pieniądze na lewo i prawo na dzieci, na darmowe leki. Nie – kontynuował. – Teraz te pieniądze mają być rozdane na lewo i prawo, tak jak PiS będzie uważał za stosowne – skwitował.Ocenił też wówczas, że PiS będzie chciało realizować swoje obietnice „kosztem najbardziej przedsiębiorczych Polaków”. – Ponieważ nie ma już pieniędzy w budżecie na przyszłe lata na program 500 plus, na pewno nie będzie na obniżenie wieku emerytalnego. Co zrobi PiS? Skok na pieniądze przedsiębiorczych Polaków, podniesie podatki, szuka na gwałt pieniędzy, by realizować swoje nieodpowiedzialne obietnice – mówił.