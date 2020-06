Poseł Porozumienia: Spanikowaliśmy, wybory mogły się odbyć 10 maja

Dziś nie bardzo chciałbym się skupiać na bezpieczeństwie wyborów jako takich. Uważam, że na koniec marca jako klasa polityczna trochę spanikowaliśmy i wybory mogły się odbyć 10 maja w oparciu o funkcjonujące wcześniej przepisy – mówi w rozmowie z portalem dorzeczy.pl poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.

RAPORT: KAMPANIA 2020



„Dziś nie bardzo chciałbym się skupiać na bezpieczeństwie wyborów jako takich. Uważam, że na koniec marca jako klasa polityczna trochę spanikowaliśmy i wybory mogły się odbyć 10 maja w oparciu o funkcjonujące wcześniej przepisy. W związku z tym, że próbowaliśmy dostosować rzeczywistość prawną do pandemii koronawirusa i wprowadzić głosowanie korespondencyjne, co spotkało się z obstrukcją ze strony Senatu, to wyborów 10 maja nie udało się zorganizować najzwyczajniej w świecie z powodów technicznych” – ocenił Bortniczuk w rozmowie z dorzeczy.pl.



Bortniczuk powiedział, że jest zdania, że zarządzony na 28 czerwca przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek termin wyborów prezydenckich „to jest termin jak najbardziej do zaakceptowania”.



Dopytywany, czy zgadza się ze słowami lidera Porozumienia Jarosława Gowina, że najlepsze wyjście to przełożenie wyborów o dwa lata, Bortniczuk odpowiedział, że „jedno drugiego nie wyklucza”



„Wszyscy zgadzamy się, że propozycja zmiany konstytucji, która była przedstawiona przez nas w imieniu całej Zjednoczonej Prawicy i symbolicznie podpisał się pod nią również prezes Jarosław Kaczyński, była najlepszym rozwiązaniem. Dziś to już tylko gdybanie, bo opozycja nie zgodziła się na to rozwiązanie. Nie znalazło się 73 posłów opozycji, którzy chcieliby poprzeć taką zmianę konstytucji. W związku z tym teraz pozostaje tylko publicystyczna zabawa na temat tego, co jest lepsze. Natomiast na stole leży termin 28 czerwca – data absolutnie akceptowalna. Dziś trzeba pracować na to, żeby te wybory wygrać” – ocenił.



Na pytanie, czy w jego opinii lepiej było niczego nie zmieniać, polityk odpowiedział: „Z perspektywy czasu tak, ale w marcu ani ja, ani nikt inny nie był taki mądry. Wszyscy po raz pierwszy mierzymy się z takim zagrożeniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Jeszcze raz powtórzę: gdybyśmy jako cała klasa polityczna nie ulegli tej panice i nie wykonywali żadnych ruchów związanych ze zmianą prawa wyborczego, to wybory 10 maja mogłyby się odbyć w oparciu o normalne procedury”.

