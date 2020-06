W przyszłym tygodniu nie wychodźmy z domu bez parasola. Przed nami liczne burze i intensywne opady deszczu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia.

W poniedziałek opady wystąpią w niemal całym kraju, z wyłączeniem części centralnej i północno-zachodniej. Synoptycy prognozują, że w okolicach Zakopanego, Przemyśla, Białegostoku i Olsztyna wystąpią także burze. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm, lokalnie możliwe do 30 mm, W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h. Na termometrach od 14 st. na zachodzie, w centrum około 20 - 22. do 27 st. na wschodzie.



We wtorek liczne opady deszczu w pobliżu Opola, Wrocławia, Szczecina, Koszalina i Gdańska. Burze pojawią się w Zakopanem, Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie i Suwałkach. Na termometrach od 16 st. na południowym zachodzie do 25 st. na Podlasiu.

#wieszwiecej Polub nas

⛈️Na wschodzie, południu i w centrum kraju burze, lokalnie z ulewami i gradem.

��️Opady w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm.

��️Temperatura do 28°C na południowym wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem od 16°.

��W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.#IMGWmeteo pic.twitter.com/YSh3TFKppC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 7, 2020

źródło: pogodynka.pl

Burze nadal będą pojawiać w środę. Wyładowania atmosferyczne prognozuje się dla województw dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni w Małopolsce, 18 st, 19 st. miejscami na Śląsku, Pomorzu Zachodnim i nad morzem do 27 st. na Podlasiu. Dzisiejsze popołudnie także nie zapowiada się ciekawie.