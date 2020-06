Ratusz obnaża obietnice Trzaskowskiego. Ile oddano z planowanych 1,5 tys. mieszkań?

Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiadał, że każdego roku w Warszawie powstanie 1,5 tys. mieszkań na wynajem. W ubiegłym roku było ich niespełna 230, a w tym roku nie oddano do użytku jeszcze żadnego lokalu – wynika z odpowiedzi ratusza na pytania Polskiej Agencji Prasowej. W czasie kampanii samorządowej obiecywał też budowę budynku komunalnego na warszawskich Włochach. Okazuje się, że tej inwestycji nie ma nawet w planach.

Obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej do warszawskiego ratusza zapowiadał budowę mieszkań na wynajem. „Warszawa musi inwestować w miejskie mieszkania. Chcę budować rocznie 1,5 tysiąca mieszkań na wynajem” – napisał na swoim profilu na Twitterze pod koniec lipca 2018.

#18dzielnicw18h #Włochy Warszawa musi inwestować w miejskie mieszkania. Chcę budować rocznie 1,5 tysiąca miejskich mieszkań na wynajem. Na Włochach do 2021r. powstanie kolejny budynek komunalny dla kilkudziesięciu rodzin. #Trzaskowski2018 pic.twitter.com/5KS4Aaiw51 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 23, 2018

PAP zwróciła się z pytaniem, ile mieszkań na wynajem oddano do użytku w ubiegłym roku.

„W 2019 r. do pierwszych 228 nowych lokali, oddanych przez Warszawę i jej spółki TBS, mogli wprowadzić się już mieszkańcy. Były to m.in. mieszkania w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Małej, Łomżyńskiej, Stalowej i Korzona. W tym roku nowi mieszkańcy wprowadzą się do kolejnych 478 mieszkań, zlokalizowanych w różnych dzielnicach Warszawy” – napisała w odpowiedzi rzecznik ratusza Karolina Gałecka.



Wyjaśniła, że w trakcie realizacji są obecnie inwestycje budownictwa mieszkaniowego, w wyniku których powstanie 478 mieszkań. „Na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 647 mieszkań. W latach następnych planujemy przygotowanie zadań, w wyniku których ma powstać ponad 400 kolejnych lokali mieszkaniowych” – wskazała.



W odpowiedzi na pytanie o liczbę nowych lokali socjalnych oddanych do użytku w ubiegłym roku, ratusz odpisał, że „w 2019 oddano do użytkowania 96 lokali w ramach komunalnego budownictwa mieszkaniowego w dzielnicach Ursus i Wesoła (...). Również w ubiegłym roku, spółki TBS oddały do użytkowania 132 mieszkania w inwestycjach budownictwa społecznego”.

„Podsumowując, łącznie w 2019 roku oddano: 228 lokali, na które wydatkowano: 57,4 mln zł” – czytamy.

Trzaskowski zapowiedział m.in. budowę budynku komunalnego w dzielnicy Włochy. „Na Włochach do 2021 r. powstanie kolejny budynek komunalny dla kilkudziesięciu rodzin” – zapewnił na Twitterze. Kiedy zadano pytanie o stan realizacji zapowiadanej inwestycji, rzecznik ratusza odpisała: „Na terenie tej dzielnicy nie planowaliśmy w przyszłym roku oddać komunalnego budynku mieszkalnego – w latach 2006-2012 we Włochach powstało ok. 250 nowych mieszkań w 8 budynkach komunalnych, na które miasto wydatkowało ponad 51 mln zł”.



Milion drzew – „mamy jeszcze jesień”



W ostatnich dniach Rafał Trzaskowski pytany był także o realizację zapisanej w jego programie z 2018 roku obietnicy „Miliona drzew dla Warszawy” do 2020 roku. W radiowym wywiadzie wpierw stwierdził, że „ktoś źle usłyszał”, a obietnica – jego zdaniem – dotyczyła całej kadencji. To oczywista nieprawda, co wyraźnie wynika z jego programu. Wyjaśnił przy tym, że dotąd zasadzono 150 tys. drzew.



Po późniejszej weryfikacji dodał, że ta liczba to jednak 190 tys.



Jego zastępca Michał Olszewski na konferencji prasowej pytany o te kwestie powiedział, że na dokończenie programu „mają jeszcze jesień 2020 roku”. Nie zdobył się jednak na deklarację, że uda się zasadzić do tego czasu brakujące 810 tys. drzew.