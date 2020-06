Podpisy dla Trzaskowskiego zbierali już w 2015 roku? Fake news SokuzBuraka

„Nieoficjalni sztabowcy Trzaskowskiego” – tak internauci określają hejterski profil SokzBuraka. Dziś na Facebooku strona założona przez pracownika warszawskiego ratusza opublikowała zdjęcie sprzed katowickiego Spodka, na którym widać kilkusetosobową kolejkę ludzi. Jak podpisano – to chętni do złożenia podpisu pod listą poparcia dla kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Okazuje się, że zdjęcie pochodzi sprzed kilku lat. „Już w 2015 roku ustawili się do podpisów?” – czytamy w komentarzach.

O SokuzBuraka na portalu tvp.info pisaliśmy już wielokrotnie. Rafał Trzaskowski nie ukrywa, że twórca tej hejterskiej strony zatrudniony jest w warszawskim Urzędzie Miasta. W rozmowie z nami była działaczka PO Aleksandra Wasilewska oceniała, że ludzie SokuzBuraka zostaną uruchomieni w kampanii prezydenckiej.



Na samej górze facebookowej strony SokzBuraka można zobaczyć m.in. grafikę z Rafałem Trzaskowskim i podpisem: „100 tys. Podpisów dla Rafała. Zrobimy to!”.



W niedzielę opublikowano tam także wpis, pokazujący rzekomą kolejkę do złożenia podpisu dla Rafała Trzaskowskiego. „Jest moc” – czytamy. Jak szybko zweryfikowali internauci, zdjęcie nie zostało zrobione ani wczoraj, ani w czasie tej kampanii. Pochodzi bowiem z 2015 roku i w rzeczywistości pokazuje kolejkę... fanów e-sportu, którzy czekali przed wejściem na rozgrywki Intel Extreme Masters.





Choć zwrócono uwagę na oczywistą manipulację, od kilku godzin wpis nadal widoczny jest na Facebooku SokuzBuraka.

Do rejestracji kandydata na prezydenta wymagane jest zebranie co najmniej 100 tys. Podpisów.



– Mobilizacja i energia na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi jest niesamowita. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów – na liczniku mamy już 130 tysięcy zebranych podpisów – poinformował Rafał Trzaskowski podczas niedzielnego briefingu prasowego w Tarnowie.



Jego zdaniem potrzeba jednak znacznie więcej podpisów pod kandydaturą, bo – jak się wyraził – „ważne jest, to żeby tych podpisów było tak dużo, żeby żaden trik nie doprowadził do tego, żeby jakakolwiek część tych podpisów była kwestionowana”.