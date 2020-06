Sytuacja jest prosta. Jeżeli PO jest przeciwko jakiemukolwiek projektowi, to pytanie, kto na tym zarabia? Jeśli chodzi o mierzeję, to Rosjanie są zainteresowani, by Polska nadal była podległa, płaciła – mówił w programie „Woronicza 17” europoseł Dominik Tarczyński. – Ile na tym Rosjanie zarabiają? Jako żywo nie za dużo – komentowała posłanka Anna Maria Żukowska.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną. Drugi etap inwestycji Przebudowa toru wodnego na rzece Elbląg i budowa mostu obrotowego w Nowakowie to kolejny etap prac przy powstawaniu nowej drogi wodnej przez... zobacz więcej

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o wstrzymanie trzech inwestycji i przeznaczenie tych środków na walkę ze skutkami epidemii. Chodzi o CPK, przekop Mierzei Wiślanej i PFN.



– Dlatego postuluję, aby trzy najbardziej kontrowersyjne inwestycje rządu zostały odłożone na dwa, trzy lata, do czasu, kiedy uporamy się epidemią – podkreślał.



To nie pierwszy raz, kiedy Trzaskowski podważa sens najważniejszych inwestycji rządu PiS. Głośno było o tym w 2018 r., kiedy kwestionował pomysł stworzenia CPK, skoro w Niemczech powstaje duży port komunikacyjny.



„Mamy gigantomanię PMM, który proponuje lotnisko w szczerym polu. W Berlinie udało się po latach i będziemy mieli lotnisko, które... no trudno będzie z nim konkurować” – pisał na Twitterze Trzaskowski.

Podobne postulaty ma były prezenter TVN Szymon Hołownia, który mówił, że nie rozumie, dlaczego rząd kontynuuje te wielkie inwestycje wydając miliardy złotych mimo koronakryzysu.



O wielkich inwestycjach w Polsce dyskutowano w programie „Woronicza 17” w TVP Info. Jak mówił europoseł PiS Dominik Tarczyński, cała sytuacja „jest prosta”. – Jeżeli PO jest przeciwko jakiemukolwiek projektowi, to pytanie, kto na tym zarabia? Jeśli chodzi o Mierzeję, to Rosjanie są zainteresowani, by Polska nadal była podległa, płaciła i były problemy – ocenił.



Wskazał, że jeżeli przekop nie dojdzie do skutku, Rosjanie nadal będą zarabiać. – Przekop powstaje i powstanie – zapewniał przy tym. Odnosząc się do CPK mówił, że „głównym zainteresowanym, by on nie powstał, jest niemiecki rząd”. – To Lufthansa jest głównym przewoźnikiem, który w Europie rozdaje karty – powiedział.



– My chcemy Polski wielkiej, dumnej, rozwijającej się. PO chce Polski podległej, to widać po głosowaniach. To wasi europarlamentarzyści głosowali przeciwko Via Carpatia, projektowi, który rozwinie Polskę na lata – wskazywał.



Tarczyński mówił też o inwestycjach za rządów PO-PSL. – Tak budowaliście autostrady, że przedsiębiorcy, którzy je budowali, później popełniali samobójstwa – mówił.

Poseł PO Jarosław Urbaniak pytany, dlaczego Trzaskowski jest tak krytyczny wobec CPK i przekopu oznajmił, że jego stanowisko jest takie, bo „stoimy u progu kryzysu gospodarczego”. – I obowiązkiem państwa jest pomóc gospodarce i przedsiębiorcom, którym się nie pomaga. Takie rozwiązanie nie rozwiązuje problemu, przekop jest realizowany wyłącznie w zakresie właściwego przekopu, złośliwi mówią, żeby nie tylko statki przepływały, tylko żeby bursztynu nakopać – ironizował.



Wskazał też, że dużo większą „wtopą jest CPK”. – To megalomańskie podejście premiera Morawieckiego do inwestycji. Non stop słyszymy o CPK i to, co teraz widzimy, to mamy kolejne wizualizacje i ogromne wynagrodzenia dla zarządu CPK, który nie istnieje – powiedział.



Odnosząc się do słów prowadzącego program, który przypomniał słowa Trzaskowskiego o lotnisku w Berlinie poseł PO mówił: „kiedy pan złośliwie mówi, że jakiś polityk PO mówi, że przecież mamy port w Berlinie... A Okęcie jest w Polsce, ja chciałem przypomnieć, że Modlin jest też w Polsce – wskazał.



Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska mówiła, że ma wrażenie, że PO z PiS „się pozamieniała miejscami”. – Tak jak wcześniej PO budowała mosty i nie chciała inwestować w programy społeczne, to teraz PiS stwierdza, że zamiast transferów socjalnych potrzebne są wielkie inwestycje, a potrzebne jest i jedno, i drugie. Inwestycje mądre są potrzebne – zaznaczyła.

– Mamy kilkaset km linii brzegowej, nie chciałabym, byśmy wpadali w retorykę, że Polska nie ma dostępu do morza. Na tym akurat kawałku jest on ograniczony przez Cieśninę Pilawską. Ile na tym Rosjanie zarabiają? Jako żywo nie za dużo – mówiła Żukowska.



Paweł Sałek z kancelarii prezydenta mówił, że koncepcja związana z budową dużego globalnego lotniska, to początek lat ‘90, „kiedy Polska wyzbyła się okowów komunizmu”. – Dobrze, że dziś ta inwestycja będzie realizowana. Ona musi być realizowana w okresie wychodzenia z okresu koronakryzysu, to może być takie koło zamachowe, by powstały miejsca pracy i polskie firmy mogły zarobić – zaznaczał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Co do mierzei, pierwsze pomysły to czas króla Stefana Batorego, kiedy myślano, by takiego przekopu dokonać. Po wielu latach ta inwestycja jest realizowana, jest kluczowa dla Pomorza. Dzisiaj ta inwestycja to także polskie bezpieczeństwo i polska obronność. Zarówno nasze traktaty wyłączają obronność z domeny tych przepisów, co oznacza, że to nasza indywidualna decyzja, daje możliwość dla polski swobodnego dostępu do Morza Bałtyckiego, co jest kluczowe dla regionu. Ta inwestycja na pewno da duży impuls gospodarczy – mówił Sałek.