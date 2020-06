Nie żyje Józef Gruszka. Były poseł PSL miał 73 lata

Nie żyje wieloletni poseł PSL, pierwszy przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Józef Gruszka. Miał 73 lata. Był szefem komisji śledczej ds. Orlenu.

O śmierci polityka poinformował na Twitterze Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Jak podał, Gruszka zmarł w niedzielę nad ranem w Szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim.



Józef Gruszka był posłem na Sejm II, III i I kadencji w latach 1993–2005. W 1972 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był wiceprezesem, a potem prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kaliszu.



Był radnym sejmiku wielkopolskiego I kadencji i jego przewodniczącym. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji do spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Finansów Publicznych. W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. Od lipca 2004 do kwietnia 2005 pełnił funkcję przewodniczącego komisji śledczej ds. Orlenu.

źródło: Twitter, faktykaliskie.pl

10 kwietnia 2005 r., kiedy pełnił punkcję szefa komisji śledczej, polityk doznał udaru mózgu. „Tego samego dnia przeszedł operację neurochirurgiczną na Oddziale Neurochirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej, do marca 2006 przechodził rehabilitację w szpitalach w Bydgoszczy i Tarnowskich Górach” – podano.