Nowe dane o epidemii. Ponad 260 zakażeń i dwa zgony

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 263 nowych, potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach koronawirusa w Polsce i śmierci kolejnych 2 osób. To o cztery infekcje więcej, niż resort podawał w porannym raporcie dzień wcześniej. W sobotę odnotowano ich w sumie 576. W niedzielę najwięcej przypadków Covid-19 zdiagnozowano na Śląsku – wszystkie wśród pracowników jednej kopalni.

Tragiczna śmierć profesora z UAM W wyniku wypadku drogowego zginął prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr hab. Paweł Antkowiak, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (217 – wszyscy z należącej do JSW kopalni Zofiówka), podlaskiego (12), opolskiego (8), wielkopolskiego (8), małopolskiego (7), dolnośląskiego (4), lubelskiego (4), lubuskiego (2), zachodniopomorskiego (1).



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła w ostatnich godzinach do 1 155. Dwie kolejne ofiary patogenu to 75-letni pacjent hospitalizowany w Cieszynie i 91-letnia kobieta z Raciborza. Obie te osoby miały choroby współistniejące – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

#wieszwiecej Polub nas

Do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie u 26 249 osób, a 1 155 z nich zmarło.

Wcześniej tego dnia resort zdrowia przekazał także „dzienny raport o koronawirusie”. Wynika z niego, że:



• 2 007 osób jest hospitalizowanych,



• 82 759 osób objęto kwarantanną,



• 20 079 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym,



• 12 855 osób wyzdrowiało.

źródło: portal tvp.info, PAP

Oznacza to, że w ciągu minionej doby 214 pacjentów pokonało Covid-19.