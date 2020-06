Zaskakujący sondaż prezydencki. Trzaskowskiego wyprzedza dwóch kandydatów

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, wygrałby je w II turze z każdym z kontrkandydatów Andrzej Duda – wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu dorzeczy.pl. Największym zagrożeniem dla reelekcji obecnie urzędującego prezydenta byłby były prezenter TVN Szymon Hołownia.

W pierwszej turze wyborów Andrzej Duda może liczyć na poparcie 43,1 proc. Polaków. Portal podaje, że w porównaniu z poprzednim badaniem oznacza to spadek o 1,7 pkt proc.



Na drugim miejscu znalazła się nowy kandydat Platformy Obywatelskiej. Na Rafała Trzaskowskiego głosować zamierza co czwarty badany. Daje to wzrost poparcia dla prezydenta stolicy o 3,2 pkt proc.



Na trzecim miejscu z minimalnym wzrostem poparcia – bo o 0,3 pkt proc. – znalazł się Szymon Hołownia; głosować na tego kandydata zamierza 14,4 proc. ankietowanych.



Kolejne miejsce zajmuje kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, który może liczyć na 7,4 proc. głosów (+1,8 pkt proc.). Z kolei kandydat PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza popiera 6,8 proc. (-2,4 pkt proc.), a Roberta Biedronia z Lewicy 2,6 proc. (-0,5 pkt proc.).

Druga tura



W drugiej turze największym zagrożeniem dla reelekcji Andrzeja Dudy okazuje się Szymon Hołownia. W starciu z Szymonem Hołownią prezydent może liczyć na 50,4 proc. głosów, a kandydat niezależny na 49,6 proc.



W pojedynku Andrzej Duda–Władysław Kosiniak-Kamysz prezydent wygrywa stosunkiem głosów 50,9:49,1 proc.



Z kolei w trzecim wariancie – starcie Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim – prezydent ma 51,1 proc., natomiast kandydat Koalicji Obywatelskiej 48,9 proc.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 61 proc. (o 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Badanie przeprowadzono w dniach 3–4 czerwca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.