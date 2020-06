Zbierają na najdroższy lek świata. Policjanci ze Śląska robią pompki dla Wojtusia [WIDEO]

Półtoraroczny Wojtuś cierpi na SMA (rdzeniowy zanik mięśni typu I). Jedyną jego szansą jest terapia nowatorskim lekiem, który uchodzi za jeden z najdroższych leków świata. Konieczne jest zebranie ponad 9 mln zł. W tym celu ruszyła akcja #GaszynChallenge, wymyślona przez tamtejszych strażaków. Wyzwanie podjęli także policjanci z Piekar Śląskich. Zasady są proste: 10 pompek i przekazanie drobnej wpłaty na leczenie Wojtusia.

SMA to najcięższa postać rdzeniowego zaniku mięśni. Aby mógł przeżyć, musi jak najszybciej otrzymać najdroższy lek na świecie, Zongelsma – wskazują autorzy akcji. #GaszynChallenge to akcja, która łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą potrzebującemu dziecku.



Gaszyn to wioska leżąca między Praszką a Wieluniem, tuż za granicą Opolszczyzny. Strażacy ochotnicy z tej wioski wymyślili akcję z pompkami, żeby pomóc ciężko choremu Wojtkowi Howisowi.



Wystarczy wykonać 10 pompek i wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego Wojtka z Galewic. Istnieje też lżejsza wersja wyzwania, gdzie zamiast pompek należy wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne, przynajmniej 3 instytucje, które mają 48 godzin na wykonanie zadania.



Policjanci z Piekar Śląskich wyzwanie otrzymali od mundurowych z Zawiercia i – jak sami przyznają – podjęli się go bez wahania. Na placu przy komendzie ustawieni w kształcie serca w równym tempie wykonali dziesięć pompek. – Wojtusiowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a jego rodzicom wytrwałości! Jesteśmy z Wami – podkreślają.

źródło: piekary.slaska.policja.gov.pl

Nominowali także do akcji kolejne trzy komendy miejskie policji: w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu i Zabrzu.