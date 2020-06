Papcio Chmiel kończy 97 lat

97 lat temu w Warszawie urodził się Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako Papcio Chmiel, grafik, rysownik, autor komiksów, m.in. o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka.

W 1943 r. Chmielewski wstąpił do Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim jako starszy strzelec podchorąży 7. Pułku Piechoty AK „Garłuch”, o pseudonimie „Jupiter”.



Wraz ze swoimi współtowarzyszami miał opanować Okęcie, ale niestety już 1 sierpnia został zatrzymany przez niemieckich żołnierzy ze służb lotniczych i trafił do niewoli. W latach 50. ukończył stołeczną Akademię Sztuk Plastycznych.



Karierę graficzną Papcio Chmiel rozpoczął w wojsku, od opieki nad gazetką. Następnie pracował jako rysownik od 1947 r., najpierw w „Świecie Przygód”, potem w „Świecie Młodych”. Pierwsza, czarno-biała obrazkowa historyjka o Tytusie została wydrukowana przez "Świat Młodych" w październiku 1957 r.



Na komiksach Papcia Chmiela wychowało się kilka pokoleń Polaków. Seria książeczek o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka została wydana w łącznym nakładzie kilkunastu milionów egzemplarzy. Dotychczas ukazało się ponad 30 części komiksu.



Tytus był harcerzem, kosmonautą, plastykiem, dziennikarzem, aktorem, a nawet olimpijczykiem. Podróżował na Dziki Zachód i Wyspy Nonsensu. Ostatnia księga, w której został kibicem, trafiła do sklepów w 2008 r.

Pojawiło się też kilka okolicznościowych wydań, m. in. w 2009 r. w 65. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego ukazał się komiks „Tytus, Romek i A'Tomek jako warszawscy powstańcy 1944”.Henryk Jerzy Chmielewski, który w 2009 r. namalował też mural przy Muzeum Powstania Warszawskiego, zdecydował się na stworzenie komiksu o takiej tematyce, ponieważ – jego zdaniem – przez rysunek łatwiej zainteresować historią młode pokolenieHenryk Jerzy Chmielewski otrzymał wiele wyróżnień. Został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest też kawalerem Orderu Uśmiechu. W 2007 r. został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.