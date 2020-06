Tylko niektórzy będą zdawać maturę ustną

W tym roku matury bez egzaminów ustnych. Szkoły nie będą przeprowadzały tego egzaminu ze względu na bezpieczeństwo sanitarne. – Ustne matury będą zdawali jedynie uczniowie, którym wynik z tego egzaminu będzie potrzebny w rekrutacji na zagraniczną uczelnię – wyjaśniła dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doktor Marcin Smolik.

W całym kraju do matury ustnej zgłosiło się 327 osób. Najwięcej ponad 280 osób, będzie zdawało język angielski. Ponad 20 osób zgłosiło się do zdawania języka polskiego, 13 języka niemieckiego, są też pojedyncze zgłoszenia do egzaminów z języka francuskiego i rosyjskiego.



Maturzyści na świadectwie zamiast wyniku z części ustnej otrzymają adnotację, że w 2020 roku nie przeprowadzano egzaminu.

W poniedziałek 8 czerwca w szkołach średnich odbędzie się pierwszy pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony).W kolejnych dniach uczniowie będą zdawać:9 czerwca (wtorek) – matematyka (poziom podstawowy),10 czerwca (środa) – język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony),15 czerwca (poniedziałek) – filozofia i matematyka (poziom rozszerzony),16 czerwca (wtorek) – biologia, WOS,17 czerwca (środa) – chemia, informatyka,19 czerwca (piątek) – geografia, historia sztuki,24 czerwca (środa) - fizyka, historia.Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 11 sierpnia. br.

W tym roku maturę zdaje 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników. Dyrektorzy mieli obowiązek przygotować tegoroczne matury pisemne zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wymuszonych epidemią koronawirusa.



Według obostrzeń szkoły muszą zabezpieczyć środki do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz pomieszczenie na izolatorium – do którego może trafić uczeń, jeśli w trakcie egzaminu poczułby się gorzej.



Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej maturzyści nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. Muszą jednak ponownie założyć maseczkę jeżeli: podchodzi do nich członek komisji, maturzysta wychodzi do toalety, skończył egzamin i opuszcza salę.