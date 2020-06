Zwłoki 16-latka w jeziorku przy żwirowni. „Wysiadł przystanek wcześniej”

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 16-letniego Piotra z Ciela na Kujawach. Zwłoki nastolatka, który zaginął 30 maja, nurkowie wyłowili przy żwirowni. Tożsamość zmarłego potwierdzili jego bliscy.

16-letni Piotr Nowarkiewicz z Ciela zaginął 30 maja. Od tamtej pory szukały go służby ze specjalistycznym sprzętem, znajomi i rodzina. W czasie zorganizowanych poszukiwań, sprawdzono około 300 hektarów terenu. Mimo szeroko zakrojonej i trwającej od kilku dni akcji, ciało Piotra zostało znalezione w małym jeziorku, niedaleko żwirowni w miejscowości Olimpin.



– Około godziny 9 otrzymaliśmy informację o pływających zwłokach w jeziorze w miejscowości Olimpin. Niestety okazało się, że są to zwłoki Piotra Nowarkiewicza, zaginionego od niedzieli nastolatka – poinformowała st. asp. Piotr Duziak z KWP w Bydgoszczy.



Piotra szukało tysiąc osób z rożnych, okolicznych miejscowości. Policjanci ustalają teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wiadomo, że chłopak jechał autobusem międzygminnym nr 96 i wysiadł na wcześniejszym niż powinien przystanku, co wydarzyło się później ustala policja.



Co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka wykaże sekcja zwłok. Trwa śledztwo w tej sprawie.

