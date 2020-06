Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 7.06 – pierwsza taka doba w czerwcu

W ciągu minionej doby w województwie mazowieckim nie odnotowano żadnego zgonu powiązanego z Covid-19 – wynika z danych przedstawionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Odnotowano jednak blisko 50 kolejnych zakażeń koronawirusem, z czego połowę – w Warszawie. Zebraliśmy informacje o stanie epidemii w stolicy i w regionie.

Od początku epidemii w województwie mazowieckim zmarło 283 osób zakażonych koronawirusem i liczba ta nie zmieniła się od piątku. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce 31 maja.



Minionej doby do 1 289 wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Warszawie (wzrost o 24), zaś na całym Mazowszu do 3 842. Odnotowane w sobotę zachorowania na Covid-19 to 47 osób wykazane w powiatach: grójeckim (1), kozienickim (1), piaseczyńskim (2), przysuskim (1), pułtuskim (1), radomskim (11), warszawskim (24), warszawskim zachodnim (3), wołomińskim (2), żyrardowskim (1).



Jak dotąd na Mazowszu odnotowano 1 913 ozdrowieńców; liczba ta wzrosła w ciągu ostatniej doby o 26 kolejnych pacjentów, którzy pokonali Covid-19.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce – zgodnie z danymi resortu zdrowia przekazanymi w sobotę wieczorem – wynosi 25 986. 1 153 z nich zmarło. Miniona doba była rekordowa pod względem przyrostu nowych infekcji. Potwierdzono 576 przypadków SARS-CoV-2, z czego 346 w kopalniach na Śląsku.

Z danych mazowieckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wynika, że aktualnie objętych kwarantanną domową w regionie jest 20 665 osób. Pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym znajduje się z kolei 1 974 osób.



Województwo mazowieckie jest drugie w statystykach infekcji w Polsce. Od początku maja najwięcej zakażonych jest w województwie śląskim – 9 314.