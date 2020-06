Wirtualna pielgrzymka w Święto Dziękczynienia

Dziś przypada XIII Święto Dziękczynienia, obchodzone w całej Polsce. Tegoroczne uroczystości, będą dostępne za pośrednictwem internetu. Święto odbywa się pod hasłem „Dziękujemy i zawierzamy Bożej Opatrzności obecny czas Kościoła i świata”.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, tradycyjna procesja z relikwiami, podążająca z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej, zostanie zastąpiona wirtualną pielgrzymką z modlitwą „Różaniec Świętych – nie jesteś sam”.



O godzinie 9.00 biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, Rafał Markowski, będzie przewodniczył mszy świętej dziękczynnej.



Centralnym punktem będzie odprawiona w południa uroczysta msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, transmitowana na antenie TVP Polonia.



W godzinie Miłosierdzia, czyli o 15 odbędzie się koronka do Bożego Miłosierdzia, którą zwieńczy msza św.



Godzina 20:00 to tradycyjnie modlitwa uwielbienia, a o 21.37 – w godzinę śmierci Jana Pawła II – będzie śpiewana „Barka”. Do śpiewania będzie można się dołączyć poprzez internet.

źródło: pap

Święto Dziękczynienia ustanowił w 2008 roku metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Uroczystość ma przypominać, że zbudowanie Świątyni Opatrzności Bożej łączy się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Termin obchodzenia święta – pierwsza niedziela czerwca – upamiętnia postać i dokonania Świętego Jana Pawła II, którego pielgrzymki do ojczyzny w większości rozpoczynały się na początku czerwca.Święto Dziękczynienia nawiązuje do historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1791 roku, kiedy postanowiono zbudować Świątynię Opatrzności. Miała być ona wotum wdzięczności, głównie za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W latach 90. XX wieku ideę tę podjął prymas Józef Glemp, budowę rozpoczęto w 2002 roku. Świątynia została otwarta 11 listopada 2016 roku w Święto Niepodległości.