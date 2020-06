Papież do młodych: Przyjmijcie za swoje motto św. Jana Pawła II „Totus Tuus”

Przyjmijcie za swoje motto św. Jana Pawła II „Totus Tuus” – powiedział papież Franciszek w swoich pozdrowieniach do uczestników tegorocznego Spotkania Młodych Lednica 2000. „Cały Twój” („Totus Tuus”) jest hasłem tegorocznej edycji wydarzenia.

Papież Franciszek w swoich pozdrowieniach zwrócił uwagę, że ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczna edycja Lednicy odbywa się on-line; ze względów bezpieczeństwa w sobotę pielgrzymi nie mają wstępu na Pola Lednickie. – Tym razem tylko niewielu będzie mogło fizycznie zgromadzić się w pobliżu źródeł chrzcielnych Polski, ale liczni będą mogli w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków masowego przekazu – podkreślił.



– Niech towarzyszy wam patron tych spotkań, święty Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego motto +Totus Tuus+ i jak on, przeżywajcie waszą młodość całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości – powiedział papież.



Franciszek wezwał też uczestników Lednicy, do wykonania, jak to ujął, śmiałego gestu. – Pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to w pokornym geście miłości i wdzięczności za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie – poprosił papież.

Spotkanie Młodych Lednica 2000 on-line



Z uwagi na zagrożenie epidemiczne XXIV Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbywa się, po raz pierwszy w historii, on-line. Całość sobotniego wydarzenia była transmitowana w internecie i Telewizji Trwam.



Tegoroczna Lednica odbywa się pod hasłem „Totus Tuus” („Cały Twój”), które było dewizą i mottem Karola Wojtyły, a potem pontyfikatu św. Jana Pawła II.



Mimo swojego szczególnego charakteru, program tegorocznego spotkania nie różni się znacząco od poprzednich odsłon wydarzenia. Oprócz mszy św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, przekazania pozdrowienia od papieża Franciszka czy adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy Lednicy wzięli zdalnie udział w Apelu Jasnogórskim. Abp Stanisław Gądecki pobłogosławił również szkaplerze – symbol tegorocznego spotkania lednickiego.



Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. W tym roku zrobili to tylko przedstawiciele wszystkich organizowanych w ciągu roku spotkań lednickich – Lednicy Rodzin, Lednicy Seniora oraz Lednicy Motocyklisty. Tegoroczne spotkanie zakończy się w sobotę w nocy.



Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Obecnie opiekę duszpasterską nad przedsięwzięciem sprawują o. Wojciech Surówka OP i o. Wojciech Prus OP.