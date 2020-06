Hipokryzja Budki. Atakował Kaczyńskiego, a co sam zrobił... [WIDEO]

Borys Budka miał za złe Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten stał odwrócony plecami do przemawiającej posłanki KO. Z tego powodu ostatnio wywołał w Sejmie karczemną awanturę. Tymczasem na nagraniach z innych posiedzeń Sejmu widać, jak lider PO sam rozmawia z innymi posłami, stojąc plecami do przemawiających wicepremier Jadwigi Emilewicz i posła Konfederacji Roberta Winnickiego.

Budka krytykował Kaczyńskiego za to, że w trakcie wczorajszego posiedzenia w Sejmie stał tyłem do Barbary Nowackiej, gdy ta przemawiała.



Tymczasem na nagraniach z posiedzenia Sejmu z 28 maja widać, jak sam Budka nie stosuje się do zasad, które głosił. Na filmie widać, że w trakcie wystąpienia wicepremier Jadwigi Emilewicz, jak i posła Konfederacji Roberta Winnickiego, szef PO stoi do mównicy tyłem i rozmawia z... Barbarą Nowacką.

Posłowie @bbudka i @barbaraanowacka dlaczego jak mówi wicepremier @JEmilewicz to stoicie tyłem??? Przez CAŁE jej wystąpienie tak było. pic.twitter.com/wmSM8bjFAC — John (@JohnMcRac) June 6, 2020

