Lewandowski strzelił 400. gola w klubowej karierze

Robert Lewandowski zdobył 30. w tym sezonie bramkę w 30. kolejce Bundesligi, a jego Bayern Monachium pokonał w Leverkusen Bayer 4:2 i umocnił się na pozycji lidera. Było to jednocześnie 400. trafienie w jego klubowej karierze.

Lewandowski wykorzystał w 66. minucie dośrodkowanie Thomasa Muellera i posłał piłkę do bramki mocnym uderzeniem głową. Tym trafieniem wyrównał rekordowy dorobek w jednym sezonie Bundesligi - po 30 goli miał też w rozgrywkach 2015/16 i 2016/17.



Była to również 44. bramka Lewandowskiego w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w których wystąpił Bayern Monachium. Lewandowski ma też 11 trafień w Lidze Mistrzów i trzy w Pucharze Niemiec. Nigdy wcześniej w karierze nie był tak skuteczny.



Polski snajper dołączył także do wąskiego grona aktywnych piłkarzy, którzy mają na swoim koncie co najmniej 400 trafień w klubowej karierze. Oprócz niego takim wyczynem mogą pochwalić się tylko Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović. Było to również 300. trafienie Polaka w rozgrywkach ligowych.

