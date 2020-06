Trzaskowski zarzuca rządowi bezczynność ws. turystyki. „Gołym okiem widać, że to nieprawda”

– Patrząc na fakty i liczby, widzimy, że branża turystyczna nie została zostawiona sama sobie. (...) Wszystkie środki pomocowe, które skierowano do gospodarki, były dedykowane przede wszystkim do branży turystycznej – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Odniósł się on w ten sposób do słów kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że „rząd zostawił branżę turystyczną samą sobie ”.

– Rząd zostawił branżę turystyczną samą sobie i nie ma racjonalnego planu na to, jak wyjść z epidemii. Nie wiadomo nawet, kiedy zostaną otwarte granice. Potrzebujemy wsparcia dla tych, którzy nie są pewni następnego dnia – mówił dziś na Podhalu Trzaskowski.



O komentarz do tych słów poprosiliśmy wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego.



– Patrząc na fakty i liczby, widzimy, że branża turystyczna nie została zostawiona sama sobie. Słowa pana Trzaskowskiego bardzo odbiegają od rzeczywistości. Wszystkie środki pomocowe, które skierowano do gospodarki, począwszy od postojowego, a przede wszystkim wsparcie ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie podstawowym kryterium był spadek obrotów, były dedykowane przede wszystkim do branży turystycznej. Jeżeli kryterium dużych dofinansowań, w znacznym stopniu bezzwrotnych, był spadek obrotów, to właśnie branża turystyczna takie spadki zanotowała – powiedział Gut-Mostowy.



– Także ostatnia propozycja bonu turystycznego, gdzie wszystkie rodziny ubiegające się o 500 Plus mogą otrzymać środki na wypoczynek turystyczny, trafi właśnie do branży turystycznej. Będzie to kwota ponad 3 mld złotych. Dlatego w moim przekonaniu, fakty całkowicie odbiegają od tego, co mówi pan Trzaskowski. Gołym okiem widać, że jest to nieprawda – stwierdził wiceminister.

