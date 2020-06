Prezydent: „Nie lękajcie się”, damy radę!

– „Nie lękajcie się”. Gdyby ojciec święty pozwolił, to ja bym do tego jeszcze dodał: „Damy radę”. Tak jak dawaliśmy radę zawsze, jak dawali radę nasi dziadkowie w nieporównanie trudniejszych sytuacjach – mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania z mieszkańcami Zaleszan (woj. podkarpackie).

– Przed chwilą składałem kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym waszego honorowego obywatela, naszego świętego Jana Pawła II i patrzyłem na to, co żeście na tym pomniku napisali. Po pierwsze, brońcie krzyża. To jest nasza wartość, ta najgłębsza, najsilniejsza, najmocniejsza. To jest ponad 1050 lat naszej tradycji i tożsamości. To jest pień naszej kultury, tego wszystkiego, co uczyniło nas mocnymi – mówił prezydent.



– Po drugie, tam jest napisane: „Nie lękajcie się”. Gdyby ojciec święty pozwolił, to ja bym do tego jeszcze dodał: „Damy radę”. Tak jak dawaliśmy radę zawsze, jak dawali radę nasi dziadkowie w nieporównanie trudniejszych sytuacjach – dodał.



Prezydent nawiązywał do słów Lecha Kaczyńskiego. Ten mówił swoim pracownikom, że prawdziwa wolność jest wtedy, gdy każdy człowiek ma swobodne prawo wyboru miejsca zamieszkania, wyboru miejsca pracy, a ma je kiedy zmian nie wymusza na nim brak perspektyw rozwoju.



– Ponad pięć lat temu powiedzieliśmy, że odwrócimy te wektory i że to jest warunek konieczny. Niosła nas myśl przekazana przez prezydenta Kaczyńskiego. Mnie, bo ja to słyszałem na własne uszy i zapadło mi to głęboko w serce. Ja wtedy rzeczywiście zrozumiałem, o co chodzi i na czym to polega. Ja, chłopak z dużego miasta. Pomyślałem sobie, kurczę, przecież właśnie tak jest. Dokładnie właśnie tak jest, że tak wygląda prawdziwa wolność. A ci wszyscy, którzy mówią inaczej, mają na ustach tylko frazes. Pusty frazes. Dlatego dziś prowadzimy taką politykę upodmiotowienia tej Polski, którą uważam za rdzenną, gdzie zakorzenione są wartości – mówił.

