Naimski: Wałęsa był narzędziem. Miał utrzymać zależność Polski od Rosji

– Lech Wałęsa był narzędziem, które miało utrzymać zależność Polski od Rosji – powiedział w Polskim Radiu 24 Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Jak dodał, „być może Wałęsa obawiał się teczki, która została znaleziona po śmierci gen. Kiszczaka u jego żony”.

Tematem rozmowy było m.in. obalenie rządu Jana Olszewskiego w 1992 r.



– Celem Jana Olszewskiego było uzyskanie dla Polski statusu, kiedy niepodległość jest niepodważana, suwerenne decyzje są podejmowane w Warszawie, a decyzje gospodarcze są postawione na nogach, a nie na głowie – mówił Naimski.



– Być może Lech Wałęsa obawiał się teczki, która została znaleziona po śmierci gen. Kiszczaka u jego żony – stwierdził.



Zdaniem Naimskiego, Wałęsa był „narzędziem, które miało utrzymać zależność Polski od Rosji”.



– Z jakiegoś powodu Lech Wałęsa miał obyczaj nagrywania gości, którzy przychodzili do niego do gabinetu. W ten sposób została nagrana rozmowa dot. obalenia rządu Jana Olszewskiego. Z tego powstał dokument pt. „Nocna Zmiana” – powiedział.



– 4 czerwca 1992 r. rząd Jana Olszewskiego został obalony przez koalicję „strachu” nie tylko przed lustracją. Był to także strach uczestników kompromisu okrągłostołowego, którzy poczuli się przerażeni i zagrożeni – dodał.

