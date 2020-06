Telewizja Polska. Przypominamy o zmianie częstotliwości nadawania naszych programów

Na początku czerwca została przeprowadzona zmiana częstotliwości nadawania programów w ramach telewizji naziemnej. Zmiana ta związana była z koniecznością uwolnienia częstotliwości na rzecz usług szerokopasmowych telefonii komórkowej (5G), zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Proces zmian częstotliwości nadawania niektórych multipleksów DVB-T w Polsce będzie trwać przez dwa lata i zgodnie z harmonogramem zakończy się 30 czerwca 2022 roku.

Zasięg obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie.



Standard nadawania telewizji (DVB-T) pozostał bez zmian. Nie ma więc potrzeby wprowadzania korekt w ustawieniu anten odbiorczych. Zmiany dotyczą programów TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Historia, TVP Sport, TVP Rozrywka oraz TVP ABC. Państwa odbiorniki telewizyjne powinny samoczynnie przestroić się na nowe pasmo nadawania i zaktualizować listę programów telewizyjnych.



W przypadku widzów posiadających starsze modele odbiorników telewizyjnych lub dekoderów może zaistnieć potrzeba ponownego, ręcznego wyszukania kanałów w ustawieniach za pomocą pilota.



Zmiana jest częścią tak zwanego „refarmingu pasma 700 MHz”, czyli procesu przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby łączności mobilnej (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.



Dalsze etapy przełączeń nadajników



Kolejny etap przełączeń nadajników związany z refarmingiem zaplanowany jest między marcem, a czerwcem 2022 roku. Proces zmian częstotliwości zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Równolegle w tym okresie nastąpi również zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej w Polsce z DVB-T na DVB-T2/HEVC. Wprowadzone zmiany pozwolą na nadawanie w ramach telewizji naziemnej większej liczby programów w jakości obrazu High Definition (HD) lub Ultra HD/4K.

Dlatego decydując się na zakup nowego odbiornika lub tunera odbiorcy powinni już teraz zwrócić uwagę, czy jest on przystosowany do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC, zgodnie z tzw. rozporządzeniem odbiornikowym (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych). Warto również aby użytkownicy upewnili się, że odbiornik telewizyjny lub tuner obsługują najnowszy standard HbbTV 2.0.1 (nowy standard telewizji hybrydowej łączący w sobie emisję sygnału telewizyjnego z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy internet), który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.



Pełną informację i pomoc odnośnie wprowadzanych zmian można uzyskać na infolinii firmy Emitel S.A., operatora telewizji naziemnej w Polsce, pod numerem: 12 627 32 80 w godzinach 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku.