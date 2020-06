Prezydent: Pieniądze na wielkie inwestycje są dobrze wydawane

Cieszę się, że bezpieczeństwo naszego kraju, a przede wszystkim mieszkańców jest realizowane. To jest coś, na co mieszkańcy czekali od dziesięcioleci – mówił prezydent Andrzej Duda w sobotę na terenie inwestycji przeciwpowodziowej w widłach Wisły i Sanu we Wrzawach w woj. podkarpackim.

Prezydent podkreślił, że to jedna z bardziej znaczących inwestycji dla bezpieczeństwa tego regionu, ale też dla krajowego systemu przeciwpowodziowego.



– To jest coś na co mieszkańcy czekali od dziesięcioleci, bo wały (te) były zbudowane jeszcze w okresie przedwojennym, a więc to jest inwestycja, która wzywała od bardzo, bardzo dawna – mówił Duda.



Jak wskazał, inwestycję tę prowadzą Wody Polskie współdziałając z Bankiem Światowym. – Cieszę się, że te wielkie pieniądze - 0,5 mld zł na cały program Wisła-Odra - cieszę się, że te pieniądze są dobrze wydawane – ocenił.



Duda relacjonował, że z rozmów z okolicznymi mieszkańcami słyszał pochwały „pod adresem pracowitości pracowników firmy, solidności wykonania tych wielkich robót ziemnych, budowlanych”.

