Budka znowu sufluje. Tym razem Trzaskowskiemu [WIDEO]

– Wyżej parasol – instruuje Borys Budka Rafała Trzaskowskiego przed jednym z wystąpień. Sytuacja przypomina tę z udziałem Budki i poprzedniej kandydatki KO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Na nagraniu widzimy Budkę i Trzaskowskiego szykujących się do wystąpień. Obaj trzymają w rękach rozłożone parasole. W pewnym momencie szef PO zaczyna po cichu doradzać Trzaskowskiemu, by podniósł parasol wyżej.



Sytuacja przypomina tę z kwietnia br., kiedy lider PO doradzał w podobny sposób Kidawie-Błońskiej. – Potem mów, że dzięki naszemu sprzeciwowi, że się... no! – instruował ją podczas konferencji po głosowaniu nad propozycją PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego. Tę wypowiedź również zarejestrowały kamery.

