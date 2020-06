USA przerzuci część wojsk? Ekspert: W Niemczech jest zbyt silny lewicowy antyamerykanizm

Światowe media donoszą, że tysiące amerykańskich żołnierzy opuści Niemcy, a duża część z nich trafi do Polski. – Generalnie jest to zły sygnał. Dobrze, że USA postrzegają Polskę jako wiodącego sojusznika w regionie, ale choroba Sojuszu, czyli konflikt amerykańsko-niemiecki, to niestety przykład na pękanie jedności NATO – mówi portalowi tvp.info prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Amerykański „Wall Street Journal” i niemiecki „Spiegel” przekonują, że chodzi o około 10 tys. Żołnierzy, którzy mieliby opuścić RFN. Część z nich miałaby zostać ulokowana na terenie Polski.



Pojawiają się opinie, że zaostrzenie sporu wynika z faktu, iż Niemcy nie przeznaczają wystarczających środków na obronność i wspólne działania Sojuszu Północnoamerykańskiego. Ekspert ds. polityki międzynarodowej prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski wyjaśnia, że problem jest znacznie bardziej złożony i wskazuje dwa inne punkty zapalne.



– Pierwszy z nich to ten, że poczucie jedności NATO tworzyło zagrożenie ze strony Rosji w okresie Zimnej Wojny. Jedna trzecia Niemiec i pół Berlina były pod władzą sowiecką. Dzisiaj już nie są. Wtedy niemiecka opinia publiczna była więc skłonna zaakceptować dominację amerykańską. Obecnie kreślenie scenariusza zmasowanej agresji rosyjskiej na Niemcy jest oderwane od rzeczywistości i nie ma już presji popychającej RFN do bycia w roli wiernego sojusznika USA – tłumaczy nasz rozmówca.



Prorosyjskość i antytrumpizm w Niemczech



Ekspert wskazuje, że drugi poważny czynnik dystansujący oba państwa to lewicowy antyamerykanizm, który w Niemczech przybrał nawet formę atrakcyjnego wyborczo „antytrumpizmu”.

– Politycy, którzy otwarcie sprzeciwiają się prezydentowi Donaldowi Trumpowi podnoszą swoją popularność. Stosunek do USA stał się więc instrumentem gry wewnętrznej. Skutkuje to niestety prorosyjskością, która jest obecna w SPD, a częściowo od strony biznesowej także w CDU-CSU. Amerykańskie sankcje nie służą bowiem niemiecko-rosyjskim interesom – zauważa Żurawski vel Grajewski.



Podkreśla, że do tego dochodzi rywalizacja wewnętrzna w Niemczech. Ocenia, że pacyfistyczni zieloni ze względów ideologicznych są niechętni Rosjanom jako autokratom, ale też są niechętni Amerykanom. – Jest też AfD, która nie jest lewicowa, ale za to bardzo prorosyjska. Na tym tle szczególnie w Bawarii CSU musi więc rywalizować o wyborcę z prawej strony sceny politycznej. To sprzyja pojawianiu się kolejnych haseł niechęci wobec USA – wskazuje.

„Spiegel” pisze, że o sprawie wycofania części wojsk USA z Niemiec nie został poinformowany rząd w Berlinie. Z kolei „Wall Street Journal” dodaje, że prezydent Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Kontyngent amerykański stacjonujący na stałe w Niemczech ma zostać zmniejszony z ponad 34 tys. do 25 tys.



Profesor ocenia, że generalnie jest to zły sygnał. – Dobrze, że USA postrzegają Polskę jako wiodącego sojusznika w regionie, ale choroba Sojuszu, czyli konflikt amerykańsko-niemiecki to niestety przykład na pękanie jedności NATO – mówi w rozmowie z portalem tvp.info.



– Drastycznie pogarszające się relacje Stanów Zjednoczonych i Niemiec są dla nas niekorzystne. Wszystko zależy od skali, ale zmniejszenie sił NATO wpływa niestety na nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Polski opiera się na spoistości Sojuszu Północnoatlantyckiego – zapewnia Żurawski vel Grajewski.