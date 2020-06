Wakacje z PKP. Wrócą bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego

14 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy pociągów. Na wakacje wrócą bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego. Dostęp do kolei ułatwią nowe przystanki: Kraków Bronowice i Zaklików Miasto na Podkarpaciu. Zmiana rozkładu jazdy zapewnia wprowadzenie pociągów wakacyjnych i umożliwia koordynowanie prac na kolejnych szlakach.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 14 czerwca do 29 sierpnia 2020 roku. PLK wraz z przewoźnikami przygotowały wakacyjną ofertę podróży, uwzględniając możliwości sieci kolejowej. W porównaniu do poprzednich wakacji, ma zwiększyć się standard obsługi na kilkudziesięciu stacjach i przystankach.



Sezonowe połączenia



Od 26 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego. Pod Tatry pojadą m.in. składy z Gdyni, Szczecina, Warszawy i Krakowa. Kolejowe połączenia sezonowe Koszalin – Mielno Koszalińskie od końca czerwca ułatwią dojazd na wypoczynek nad morzem.



Na Lubelszczyźnie pojadą wakacyjne pociągi na trasach Chełm – Włodawa oraz Rejowiec – Hrebenne. Wrócą również połączenia w woj. świętokrzyskim na trasach z Kielc do Buska-Zdroju i Sandomierza.



Już w maju rozpoczęły się sezonowe kursy na trasie z Białegostoku do Walił.



Nowe przystanki



Kraków Bronowice i Zaklików Miasto to kolejne nowe przystanki na sieci kolejowej, które zwiększą dostępność do kolei. Kraków Bronowice w aglomeracji krakowskiej ułatwi dojazd w kierunku lotniska, do Katowic, Oświęcimia, Trzebini, Krzeszowic oraz centrum Krakowa.



Mieszkańcy Podkarpacia na linii Lublin – Stalowa Wola skorzystają z nowo wybudowanego przystanku – Zaklików Miasto.



Również w małych miejscowościach ułatwiony będzie dostęp do kolei. To nowa lokalizacja przystanku Borowiki na linii Siemiatycze – Czeremcha na Podlasiu. W woj. śląskim po latach weekendowe pociągi zatrzymają się w Przyszowicach, by zabrać pasażerów w kierunku Żywca lub Gliwic.

Efektem modernizacji kolejowych szlaków mają być lepiej wyposażone perony. PKP zapowiada, że już w czerwcu podróżni wygodniej wsiądą do pociągów w Łodzi Żabieńcu. Latem mieszkańcy województwa śląskiego mają wyruszyć w podróż z przebudowanych peronów na stacji Myszków oraz przystankach: Częstochowa Raków, Korwinów, Masłońskie Natalin, Żarki Letnisko i Myszków Nowa Wieś.



Ma być szybciej



W porównaniu z poprzednimi wakacjami, lepsze połączenia ma zapewnić zmodernizowana linia Legnica – Rudna Gwizdanów i Lublin – Stalowa Wola. Elektryfikacja linii Węgliniec – Zgorzelec skróciła czas przejazdu na trasie z Wrocławia do Zgorzelca o 16 min, a po rewitalizacji pociągi kursują krócej na linii Opole – Nysa. Krócej o ponad kwadrans jeżdżą pociągi w relacji Sędziszów – Katowice.



Nowe przystanki na sieci kolejowej uzupełniły system komunikacji w regionach: Lubin Stadion, Mokronos Górny, Jelenia Góra Zabobrze, Jelenia Góra Przemysłowa, Nysa Wschodnia, Orzechowicze, Hryniewicze, Białystok Nowe Miasto, Lublin Zachodni, Poznań Podolany, Złotniki Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Bogdanowo, Słupsk Północny, Ustka Uroczysko, Radziszów Centrum, Pisz Wschodni, Olsztyn Śródmieście, Stalowa Wola Charzewice, Warszawa Powązki.

W najbliższych miesiącach kolejarze planują udostępnić podróżnym nowo wybudowane dworce w Bielsku Podlaskim, Oświęcimiu, Sędziszowie Małopolskim, Nidzicy i Pomiechówku.

Wakacyjny rozkład jazdy dostępny będzie na stronie portalpasazera.pl. Na tydzień przed wprowadzeniem zmian pojawią się także na stacjach i przystankach plakaty informacyjne.